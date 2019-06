Muere Philippe Zdar de Cassius

Philippe Cerboneschi integrante del dúo de French House Cassius, ha muerto este miércoles tras caer desde la ventana de un edificio en París. Ha confirmado la noticia su agente. El músico tenía 50 años.

Junto a Hubert Blanc-Francard, Cerboneschi se hacía llamar Philippe Zdar y el segundo Boom Bass en Cassius, una de las bandas francesas de electrónica más populares de los últimos tiempos como prueba por ejemplo su asociación a otros artistas. El último trabajo de Cassius, ‘Ibifornia‘, salió en 2016 e incluía colaboraciones de Pharrell Williams, Ryan Tedder o Cat Power, mientras el grupo ya era conocido por álbumes como su debut ‘1999’ (publicado aquel año), ’15 Again’, de 2006 o por singles como ‘Feeling for You’ o ‘Toop Toop’. En 2011, Kanye West sampleó ‘I Love You So’ de Cassius en uno de los temas incluidos en ‘Watch the Throne‘, ‘Why I Love You’.

Zdar era también propietario del estudio Motorbass en París y produjo varios álbumes destacados, entre ellos ‘Wolfgang Amadeus Phoenix‘ de Phoenix, ganador de un Grammy a Mejor álbum alternativo; ‘In the Grace of Your Love‘ de The Rapture, ‘Sun‘ de Cat Power o más recientemente ‘Always Ascending‘ de Franz Ferdinand. El músico trabajó también con OneRepublic, Two Door Cinema Club, Chromeo o Cut Copy. El nuevo disco de Cassius, ‘Dreems’, sale este mismo viernes.