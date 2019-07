Mikal Cronin estrena el primer single de su nuevo disco, que no se llama ‘MCIV’

Mikal Cronin, autor de un par de álbumes que durante esta década han sonado bastante en el entorno festivalero más apegado al folk alternativo americano, tiene nueva entrega. Terminamos con la sucesión de discos llamados cosas como ‘MCII‘ y ‘MCIII‘ y el nuevo disco del artista recibirá el nombre de ‘Seeker’. El álbum llegará al mercado el próximo 25 de octubre.

Hoy se ha estrenado un tema de ese próximo disco, una canción llamada ‘Show Me’, de entorno cálido, casi ardiente, que se acerca a los paisajes más desérticos de gente como Fleetwood Mac, Kurt Vile o Tom Petty. Se trata de 5 minutos de medio tiempo que nos hablan oficialmente sobre “sentirnos pequeños en un mundo abrumador”, y donde Mikal Cronin ha pedido que varios amigos músicos le respalden.

Este es el tracklist que se ha revelado del álbum, y en el que el single principal ocupará el segundo lugar:

01 Shelter

02 Show Me

03 Feel It All

04 Fire

05 Sold

06 I’ve Got Reason

07 Caravan

08 Guardian Wall

09 Lost a Year

10 On the Shelf