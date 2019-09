Cat Power, Amaia, Rufus Wainwright, León Benavente, Mon Laferte… entre los invitados de la 2ª temporada de ‘La hora musa’

Hace casi un año que tenía lugar el estreno de un nuevo programa musical en La 2 de Radio Televisión Española, llevando la música en directo al prime-time televisivo por primera vez en muchos años. Se trataba de ‘La hora musa‘, un programa de entrevistas y actuaciones en directo de artistas nacionales e internacionales, sobre todo del ámbito alternativo e independiente, y conducido por otra artista, Maika Makovski. Su éxito fue rotundo –dentro de las discretas audiencias del segundo canal estatal– y fue renovado por otra temporada.

Una segunda temporada que da comienzo el próximo martes, día 1 de octubre. Aunque sabemos por boca del propio Víctor F. Clares que no todo el equipo ha continuado (él incluido), el programa vuelve con una dinámica similar, trayendo a nuestras pantallas nombres de la máxima actualidad y relevancia musical: en el avance que hace unas horas ha compartido el programa en su cuenta de Twitter, puede verse a Cat Power, Amaia, Rufus Wainwright, León Benavente, Mon Laferte, Kiko Veneno, Dorian, Anni B Sweet, Mikel Erentxun, Luz Casal, Sílvia Pérez Cruz o La M.O.D.A., entre otros.

Además, en esta ocasión, al contrario que en su primera temporada, no coincide con una nueva temporada del programa ‘Cachitos de hierro y cromo‘ –otro espacio musical, esta vez realizado a partir del archivo musical de RTVE–. Según han confirmado desde este último, su nueva temporada no llega hasta enero, por lo que podría suceder que ‘La hora musa’ se emita en verdadero prime-time –hacia las 22:00h– y no sobre las 23:00h, como lo hacía antes.