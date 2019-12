Gwen Stefani, nuevo cabeza de cartel de un Cruïlla que también confirma a Tom Walker, Fuel Fandango…

Cruïlla había prometido noticias importantes para hoy lunes relacionadas con su cartel y, efectivamente, lo que trae el festival barcelonés es una confirmación de órdago: Gwen Stefani es la nueva cabeza de cartel de su próxima edición, que tendrá lugar en el Parc del Fòrum de Barcelona los días 2, 3 y 4 de julio.

Por su asociación al reggae y al ska, No Doubt es una banda 100% Cruïlla, y por si hay alguien inseguro en cuanto al repertorio de Gwen en solitario, confirmamos que la autora de ‘Hollaback Girl’ ha seguido interpretando los éxitos de No Doubt en sus conciertos más recientes, por ejemplo los que ha ofrecido en su residencia de Las Vegas. Con tan solo tres discos en solitario publicados, quizá esto no suponga ninguna sorpresa en realidad. Por otro lado, la artista acaba de celebrar los 15 años de su debut en solitario con el lanzamiento de una reedición, momento que hemos aprovechado para repasar esta gran obra de pop.

Sin embargo, Gwen Stefani no la única artista confirmada hoy por Cruïlla: Tom Walker, una superestrella sobre todo en Reino Unido gracias a sus éxitos ‘Leave a Light On’ o ‘Just You and I’, se suma también al cartel, sí como La Fura dels Baus, Fuel Fandango y Ebri Knight. El mencionado cartel de Cruïlla ya contaba con la presencia de Rag ‘N Bone Man, Of Monsters and Men, Kase.O, Residente o Novedades Carminha.