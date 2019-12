Los Premios Odeón quieren ser como los Grammy y los Goya… pero serán como Los 40 Music Awards

La industria musical ha anunciado la creación de los Premios Odeón, que pretenden ser “los primeros premios oficiales” de la música en España desde que en 2007 se celebrase la última edición de los premios Amigo. En nota de prensa, los premios Odeón explican que su intención es “recuperar para la música española la tradición de los premios anuales, en un formato innovador en su formulación para llegar a un mayor número de profesionales y, sobre todo, de público en general”. Son, a su vez, “unos premios que aspiran a recuperar esa audiencia perdida, relanzando la importancia de la música en la sociedad y consolidándose como referente anual de nuestro panorama musical”. La razón del nombre es doble: este “nos refiere al origen de la música, pues Odeón era el nombre que los griegos daban al templo en el que se representaban los espectáculos musicales”, pero además Odeón “fue también el nombre de la mítica compañía discográfica que lanzó los primeros discos de pizarra de doble cara”.

La primera gala de los Premios Odeón se celebrará el próximo 20 de enero en el Teatro Real de Madrid presentada por Javier Reboredo, “con grandes actuaciones y la presencia de numerosos artistas”. Las nominaciones se reparten en un total de 11 categorías divididas en “premios objetivos” y en “artistas Odeón”, teniendo en cuenta la existencia de un Premio de Honor que reconocerá la trayectoria de un artista veterano aún por desvelar. Los primeros se basan en datos objetivos de ventas de discos o de entradas, y también de escuchas y visualizaciones para determinar a los artistas más exitosos del año y así ofrecer un “reflejo absoluto de los gustos del público”; y los segundos en un cruce de votos sometidos entre el Comité Organizador -que nominará a los artistas en base a los parámetros objetivos ya enumerados- y el público, que votará a sus artistas favoritos a través de la página web. No esperéis por tanto nada ni remotamente parecido al Premio Ruido, que otorgan los periodistas musicales españoles, ni a los Premios MIN, dedicados a la música independiente.

Los premios explican así su premisa: “El éxito en la música de hoy es distinto al de hace unas décadas: la objetividad impera y cualquier artista puede percibir con todo lujo de detalles la proyección e impacto que su propuesta musical tiene en la gente. Ya no importan tanto las opiniones subjetivas, ahora importa la opinión colectiva. Por ello, en los Premios Odeón, importa la voz del público”.

Quizá el dato más esclarecedor en cuanto al concepto de los Premios Odeón es que no incluyen ninguna categoría alternativa en sus nominaciones, ni siquiera para disimular un poco su fijación con el éxito comercial a pesar de que por ejemplo Viva Suecia o Bad Gyal también agotan entradas u obtienen buenas posiciones en las listas de ventas y streaming sin necesariamente sonar en radio. A partir de ahí es fácil comprender dichas nominaciones, pues son muy próximas a lo que suelen resaltar Los 40 Music Awards en sus categorías principales. Por ejemplo, Ana Guerra está nominada en la categoría de Artista Revelación a pesar de que su disco y sus singles posteriores a ‘Ni la hora’ se han quedado lejos de representar una “revelación” en términos comerciales. Claro que lo que para Ana Guerra puede ser un fracaso para Cupido puede ser un éxito, con la diferencia que Cupido no puede ser un grupo reconocido por los premios porque sus vídeos no petan tanto en el contador de Youtube. “Solo” tienen algunos millones de visitas, no decenas.

Quizá más inexplicable es que haya una categoría separada para reconocer el mejor disco de flamenco del año (?), el único género musical que cuenta con categoría propia en las nominaciones como si el trap jamás hubiera llegado a España; y sobre todo no haya habido espacio en la categoría que reconoce a Mejor artista femenina para Mala Rodríguez, que no solo se encuentra en un momento comercial muy bueno, sino que este mismo año ha recibido el Premio Nacional de Músicas Actuales por parte del mismísimo Gobierno de España. La rapera solo aparece nominada por su colaboración con Lola Indigo en ‘Mujer bruja’, en la categoría de mejor canción.

Ya el concepto de unos premios basados exclusivamente en el éxito comercial da un poco de repelús: ¿de verdad Alejandro Sanz necesita ganar más premios haciendo los peores discos de su carrera cuando Rocío Márquez existe? La premisa de los premios es tan “objetiva” estadísticamente que Rosalía aparece CUATRO veces nominada en la categoría de Mejor canción y otras varias en la de Mejor vídeo, un absoluto despropósito impensable por unos Grammy. Y no es la única que repite, también lo hace Don Patricio, por ejemplo. La organización de Odeón insiste en que la naturaleza fluctuante de las listas de éxitos, sobre todo en Navidad, y la participación del público en las votaciones garantizan la “emoción” a la hora de su entrega durante la ceremonia, pero cabe preguntarse cuán emocionante puede ser la existencia de unos premios que buscan ser un “reflejo absoluto de los gustos del público”… cuando esa es literalmente la función de las listas de éxitos y de los contadores de reproducciones. ¿Cuál es exactamente el valor del voto popular en todo esto?

De hecho, los Premios Odeón aseguran que la industria hoy es diferente a la de hace unas décadas porque hoy “la objetividad impera”… dando a entender que antes no lo hacía. Seguramente, La Oreja de Van Gogh fueron número 1 de ventas en los 2000 porque una mano negra así lo decidió, no porque fueran grandes vendedores de discos ni porque antes no existiera un sistema objetivo que determinara las canciones o los discos más vendidos del año. O como si antes no fuera el público quien decidía qué disco vendía o no pasando por caja. Por alguna razón, los premios Odeón han entendido que la democratización de los datos comerciales son suficiente motivo para premiar lo que ya goza de éxito en este sentido, y hacer como si lo demás no existiera.

Peor aún es la declaración posterior: “Ya no importan tanto las opiniones subjetivas, ahora importa la opinión colectiva”. Como si la opinión colectiva fuera un ente homogéneo y no la suma de millones de opiniones subjetivas que van construyendo el éxito de una obra de arte de manera independiente. Mientras, el valor de la crítica -cuya función es demostrar el valor de una obra musical más allá de sus posibilidades comerciales- y el de la música alternativa no es reconocido ni simbólicamente. ¿De verdad unos premios que buscan ser los “Goya” de la música pueden permitirse hacer como si Niño de Elche, La Bien Querida, Carolina Durante o Playback Maracas y sus respectivas audiencias no existieran? ¿De verdad La Casa Azul, que sí tiene un Goya, no puede aspirar a estos premios? Así es imposible entender que los Premios Odeón pretendan ser un reflejo de nada, mucho menos de la variedad y calidad musical que España tiene que ofrecer más allá de los números.

Mejor canción

CON ALTURA ROSALÍA / J BALVIN / EL GUINCHO

CONTANDO LUNARES DON PATRICIO / CRUZ CAFUNÉ

ENCHOCHADO DE TI DON PATRICIO

LA RUBIA (REMIX 2) LA NUEVA ESCUELA / OMAR MONTES

LO SIENTO BERET

MALAMENTE ROSALÍA

MILIONÀRIA ROSALÍA

MUJER BRUJA LOLA ÍNDIGO / MALA RODRÍGUEZ

PRESIENTO MORAT / AITANA

YO X TI, TU X MI ROSALÍA / OZUNA

Mejor álbum

#ELDISCO ALEJANDRO SANZ

EL AZOGUE MAREA

EL DANZAR DE LAS MARIPOSAS EL BARRIO

EL MAL QUERER ROSALIA

LA CRUZ DEL MAPA MANUEL CARRASCO

OTRAS ALAS NATALIA LACUNZA

NUCLEAR LEIVA

REBOBINANDO CAMELA

SPOILER AITANA

TODAS LAS MUJERES QUE HABITAN EN MI VANESA MARTIN

Mejor vídeo

BOOTY C. TANGANA / BECKY G / ALIZZZ

CON ALTURA ROSALÍA / J BALVIN / EL GUINCHO

CONTANDO LUNARES DON PATRICIO / CRUZ CAFUNÉ

MI PERSONA FAVORITA ALEJANDRO SANZ / CAMILA CABELLO

MALAMENTE ROSALÍA

PERDÓN DAVID BISBAL / GREEICY

PRESIENTO MORAT / AITANA

TELÉFONO AITANA

YA NO QUIERO NÁ LOLA ÍNDIGO

YO X TI, TU X MI ROSALÍA / OZUNA

Artista Odeón Femenino

Aitana

Alba Reche

Amaia

Ana Guerra

Lola Índigo

Mónica Naranjo

Natalia Lacunza

Rosalía

Rozalén

Vanesa Martín

Artista Odeón Masculino

Alejandro Sanz

Antonio José

Beret

C. Tangana

Don Patricio

El Barrio

Joaquín Sabina

Leiva

Manuel Carrasco

Sergio Dalma

Grupo Odeón

Adexe & Nau

Amaral

Camela

DVicio

Estopa

Fangoria

Izal

Mago de Oz

Marea

Oques Grasses

Artista Odeón Latino

Anuel AA

Bad Bunny

Daddy Yankee

Danny Ocean

J Balvin

Lunay

Maluma

Morat

Ozuna

Paulo Londra

Artista Odeón Revelación

Aitana

Alba Reche

Alfred García

Ana Guerra

Beret

C. Tangana

Cepeda

Don Patricio

Lola Índigo

Natalia Lacunza

Premio de Honor

Mejor álbum de flamenco

Mejor directo