La entrañable gala de ‘Dónde Estabas Entonces’ pincha en la selección musical

‘Dónde estabas entonces’, el programa de laSexta conducido por Ana Pastor que repasa los acontecimientos más importantes de cada uno de los años de la democracia española, llega a la década de los 2000. Para celebrarlo, se retransmitía en directo una gala desde el Teatro Calderón de Madrid, con una apertura que ya quisieran los Goya para sí: se abrieron las puertas y entró por ellas como un torbellino Rosa de España haciendo un playback de ‘Europe’s Living a Celebration’ en medio del patio de butacas. Entre el público, asistiendo al festín, bien visibles para el telespectador, Zapatero sentado junto a Joaquín Reyes (!), Ferreras y Mikel López Iturriaga de El Comidista. Humor, política, música, comida… Aquello prometía: con mucho menos Isabel Coixet se ha montado una serie que dura 4 horas.

La gala se creció con las entrevistas a dúo, emparejando en primer lugar a Manuela Carmena con Brays Efe. Twitter lloró por lo que no había votado en las urnas, y Brays, en plena demostración de filtros instagrammer a la ex alcaldesa de Madrid, sudó probablemente tinta cuando vio que sus WhatsApps y alertas personales estaban saltando en directo a la pequeña pantalla en pleno prime-time a través de su móvil. No hubo que lamentar grandes desgracias y Carmena daba, como siempre, una entrevista entrañable en la enésima era de la crispación. ¿Que Brays decía que Carmen Calvo era la Paquita Salas de la política? Ella se limitaba a hacer punto. Es lo que llegó a solicitar hacer en esas absurdas reuniones del Poder Judicial que se extendían todo un día en lugar de durar apropiadamente un par de horas.

Aunque no llegamos a oír a El Comidista, a quien igual se reserva para el repaso a la década de la fiebre por los talent shows de cocina, el programa no perdió fuelle en su segunda parte. Zapatero, muy crecido como ex presidente, tuvo el tino de tirar muy sutilmente tejos sobre Brays, y lanzó otro guiño a Los Javis cuando dijo que solo volvería a hacer un tuit -una pena que no fuera un “twyp”- si es en compañía de ellos. Los tres habían compartido en otra ocasión otra de las surrealistas entrevistas de este programa, y ZP no parece haberlo podido olvidar. La entrevista a Joaquín Reyes, recordando los inicios de ‘La hora chanante’ y ‘Muchachada nuí’, fue tan surrealista como cabía esperar, pero por sorpresa fue Rosa, para cierta incomodidad del público, quien decidió rebasar los límites del humor en esa tanda: “Me rapé tanto el pelo que parecía Otegi”, espetó sin que nadie tuviera tiempo para buscar un contraplano de Pablo Montesinos.

El programa recordaba finalmente los méritos deportivos nacionales de la década de los 2000 con la entrevista de Estopa y Olga Viza, y solo patinaba en la selección musical. Si ‘Dónde estabas entonces’ se ha anotado en el pasado el tanto de musicar con indie, grunge y Brit Pop los programas de mediados de los 90, en esta ocasión ofreció una versión de los años 2000 totalmente deprimente, descafeinada y sobre todo monocolor.

Se vio perfectamente cuando Ana Pastor preguntaba a Joaquín Reyes qué artista prefería de todos los que habían salido en un vídeo que habían montado sin mucho esmero para la ocasión. La cara de Reyes era un poema: creo que pocos políticos se han sentido tan acorralados en manos de Pastor. Bisbal, Melody, Coyote Dax, David Civera, Chikilicuatre, Estopa y Sonia y Selena fueron los artistas más destacados de los 2000 para el equipo de ‘Dónde estabas entonces’. Reyes, que en realidad ya había dicho que su verano más triste fue el de la separación de Sonia y Selena, optó por estas últimas, apegado al componente freak como era de prever. Pero lo que volvió a ponerse sobre la mesa, como tantas otras veces en televisión, es que la música pop solo tiene cabida en horario de máxima audiencia como precisamente componente freak. Incluso en laSexta, no tan esclava de las audiencias millonarias como su cadena madre, Antena 3.

Nadie esperaba ver aparecer nombres como Triángulo de amor bizarro o La Bien Querida, pero la productora Newtral, muy dedicada a la documentación, quiso subrayar que no debe su nombre a ninguna canción de Stereo Total, olvidándose de realizar ciertas pruebas de verificación: en realidad La Oreja de Van Gogh vendieron más que Estopa en 2001, Amaral también arrasaron en el mismo año de OT, el single más vendido en España en 2001 fue de Kylie Minogue y no de Melody, 2001 fue el año del resurgir definitivo de Fangoria, que dura hasta hoy, y Red Hot Chili Peppers pudieron colarse entre lo más vendido de nuestro país en el año 2002. No solo se compraron discos de Rosa. Otra España existió y llenaba salas (que se lo pregunten a Vetusta Morla, que debutaban oficialmente en 2008 pero funcionaban desde el 98), aunque en la tele no suelan contarlo: comenzando por el principio, laSexta proclama que ‘Europe’s Living a Celebration’ fue “la canción más escuchada de los 2000”, pero sin aclarar dónde, cuándo o de qué manera. Por mucho que a los zappings televisivos les encante recordar el ‘Chiki Chiki’ y Eurovisión, solo hace falta echar un ojo a las estadísticas públicas de Spotify para saber quién ha tenido más recorrido, si Rodolfo Chikilicuatre o La Casa Azul.