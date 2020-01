Fallece a los 71 años Steve Martin Caro de The Left Banke, grupo de pop barroco que inspiró a Belle and Sebastian, Jens Lekman…

Steve Martin Caro, cantante de la banda de pop barroco de los años 60 The Left Banke, ha fallecido a los 71 años. La página de fans oficial de la banda en Facebook ha confirmado la noticia en un comunicado: “Con gran pesar debo informaros que Steve falleció anoche. Otra gran voz nos ha sido arrebatada demasiado pronto. Le echaremos de menos a él y todo lo que dio a The Left Banke”. La causa de su muerte no ha trascendido.

Hijo de la guitarrista flamenca Sarita Heredia, Steve Martin Caro se llamaba en realidad Carmelo Esteban Martin Caro. Sin embargo, en los años 80 añadió “Caro” a su nombre artístico para evitar confusiones con el actor cómico del mismo nombre.

Formada en 1965 en Nueva York, The Left Banke triunfó con su recordado single ‘Walk Away Renée’, que alcanzó el top 5 en Estados Unidos, y más tarde con ‘Pretty Ballerina’, que fue top 15. Estos dos títulos dieron nombre al debut oficial del grupo, editado en 1967. Es el único disco de The Left Banke compuesto por sus cinco miembros originales, pues la banda sufrió diversos cambios de formación en años posteriores, llegando a editar solo dos álbumes más, ‘The Left Banke Too’ en 1968, y ‘Strangers on a Train’ en 1986.

Aunque The Left Banke nunca fue un grupo superventas, su primer disco es considerado un ejemplo emblemático del pop barroco de los años 60, que integraba armonías vocales suculentas y grandes arreglos de cuerda inspirados en el trabajo de los Beatles o los Zombies. El álbum ha sido admirado por grupos como Belle and Sebastian o Jens Lekman, quien sampleó ‘I’ve Got Something on My Mind’ en su tema de 2003 ‘Black Cab’, mientras Alice Cooper o The Eels se cuentan entre los artistas que han versionado al grupo.