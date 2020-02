Muere Andy Gill de Gang of Four; Flea, Graham Coxon, El-P… lamentan su pérdida

Andy Gill, guitarrista, fundador y productor de Gang of Four, ha muerto como consecuencia de una enfermedad respiratoria. El grupo formado por él, Jon King, Dave Allen y Hugo Burnham fue uno de los más relevantes del post-punk en la segunda mitad de los 70, publicando discos como el seminal ‘Entertainment!’, que incluía su temazo ‘Damaged Goods’, y tan importantes fueron para el revival post-punk de principios de siglo, con bandas como Franz Ferdinand y Radio 4 a la cabeza: una nueva generación los descubría entonces sin que fueran enormes superventas en su momento. Entre quienes trabajaron con él hay que destacar a Red Hot Chili Peppers (produciendo su debut), The Stranglers, Killing Joke, Therapy? y The Futureheads.

De hecho, entre los artistas que han lamentado su pérdida están Flea de los Red Hot, Mike Mills de R.E.M., Gary Numan, Tom Morello, El-P, Graham Coxon y Primal Scream. Flea ha dicho que es uno de sus guitarristas favoritos de todos los tiempos y ha pedido que recuperemos “’Entertainment’ ahora mismo”, pues es un disco que “cambió su vida para siempre”, siendo decisivo para él como músico.

El comunicado publicado en Twitter por sus compañeros actuales John, Thomas y Tobias dice: “Es muy duro para nosotros escribir esto, pero nuestro gran amigo y líder supremo ha muerto esta noche. La gira final de Andy en noviembre ha sido la única manera de la que podía retirarse, con una Stratocaster alrededor de su cuello, haciéndola gritar con feedback y dejando sorda a la primera fila. Su visión artística intransigente y compromiso con la causa significaron que todavía estaba escuchando mezclas para el próximo disco, mientras planeaba la próxima gira desde la cama del hospital”.

Continúan: “Pero para nosotros, fue nuestro amigo, y le recordaremos con amabilidad y generosidad, así como su inteligencia aterradora, malas bromas, locas historias y tazas de té Darjeeling sin fin. Resultó que también fue un poco genio. Uno de los mejores. Su influencia en la música de guitarras y en el proceso creativo nos ha inspirado, tanto como a cualquiera que trabajara y escuchara su música. Y sus discos y trabajo de producción hablan por sí mismos. Dadles una escucha por él. Te queremos, tío”.

Gang of Four siguieron en activo tras la edición de sus 4 primeros discos a finales de los 70 y principios de los 80, de manera intermitente, sacando álbumes en 1991, 1995, 2011 (‘Content‘), 2015 y finalmente el año pasado, ‘Happy Now’. Desde 2012 y tras la marcha del cantante Jon King, era el único miembro original.