Viva Suecia, Izal, Miss Caffeina, Carolina Durante, Fuel Fandango… cantarán desde casa en ‘Sesiones Movistar+ In Da House’

Hoy viernes 24 de abril se estrena en Movistar+ ‘Sesiones Movistar+ In Da House’, una adaptación de ‘Sesiones Movistar+’ hecha para estos días en los que hay que quedarse en casa. El periodista Arturo Paniagua conducirá esta serie de programas desde su domicilio y conversará con los artistas que participan en estas sesiones caseras. Hablarán de la música que están escuchando, de la que están creando y también contarán algunas anécdotas personales.

Viva Suecia, Lori Meyers, Varry Brava, Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez (M Clan), Rozalén, Litus, La La Love You y Shinova serán los primeros invitados que desde sus estudios improvisados interpretarán temas especiales, incluso inéditos y recién compuestos, relacionados con estos días raros. Como broche final, Rufus T. Firefly, Mikel Izal (Izal), Anni B Sweet, Rafa Val (Viva Suecia), Alberto Jiménez (Miss Caffeina), Bely Basarte, Carlos Tarque, Óscar Ferrer (Varry Brava), Vega y Rebeca Jiménez versionarán ‘Here Comes the Sun’, una de las canciones más recordadas y luminosas de los Beatles.

Los próximos programas contarán con la participación de Andrés Suárez, Miss Caffeina, Carolina Durante, Fuel Fandango, Niños Mutantes, La Habitación Roja, Stay Homas, Bely Basarte, Ele o Izal, entre otros. Además, los músicos Iván Ferreiro y Coque Malla también conversarán con Arturo Paniagua desde la distancia.

‘Sesiones Movistar+ In Da House’ se estrena en Movistar CineDoc&Roll (dial 31) el viernes 24 de abril a las 22:00h y en #0 (dial 7) el sábado 25 a las 21:00h. Esta serie de programas también estarán disponibles en el servicio bajo demanda de Movistar+.