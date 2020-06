Ayax arremete contra la versión de ‘Reproches’ por dos concursantes de Operación Triunfo

Ayax, integrante del dúo de rap granadino Ayax i Prok, es noticia después de haber criticado la versión de su tema ‘Reproches’ que dos concursantes finalistas de Operación Triunfo, Eva y Hugo, han improvisado en la Academia. El rapero ha pedido a sus seguidores que dejen de enviarle el vídeo con la versión: “No me paséis más a los dos inútiles de OT porque cada vez que me lo pasáis estoy más cerca de pedir que los demanden. No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas. ¡Qué asco!” En un vídeo de Instagram ya borrado, el rapero ha reiterado su disconformidad con esta versión: “Hermanos, no me ralléis más con lo de OT. Si nos admiran y nos respetan y les gusta nuestra música, lo único que pueden hacer es no destrozarlas con esas pasteladas”.

Las palabras de Ayax le han convertido en uno de los temas más comentados de la tarde en las redes, donde se ha generado un acalorado debate en torno a la legitimidad del éxito de los artistas salidos de Operación Triunfo frente al de artistas supuestamente “hechos a sí mismos” y salidos “de la calle” como Ayax i Prok, cuyos discos son autoeditados. El propio Ayax, de hecho, ha terminado dejando clara su desaprobación con el formato, como recoge Cultura Ocio: “A los que nos decís que ya nos gustaría triunfar como ellos, hermano, los de OT triunfan un año y luego se olvida todo el mundo de ellos. Yo llevo cinco años llenando salas por toda España y hasta en Buenos Aires”.

Seguidores tanto de Ayax i Prok como de Operación Triunfo han mostrado su decepción por las palabras del rapero, tachándole de ingrato. David Bisbal, Pablo López, Vega o Aitana han sido mencionados como ejemplos de artistas salidos del talent que han liderado carreras longevas más allá de su primer año de fama. Otros han señalado que una canción no es sagrada una vez ha llegado al público y es susceptible de ser versionada. En contraste, algunos fans de Ayax i Prok han defendido al artista argumentando que el grupo ha triunfado sin el apoyo de una multinacional y sin acogerse a un estilo musical “comercial” como el pop. Aunque cabe recordar que ‘Cruz y negro’ ha sido número 1 de streaming en España, y ‘Rojo y negro’ número 5.

Hugo y Eva cantando reproches en el directo me han hecho el día #CanalOT8J pic.twitter.com/bFlDf4V3M3 — sofia (@sofiaborjaa) June 8, 2020