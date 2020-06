Fiery Furnaces vuelven pizpiretos y kraut en su primer single en 11 años

Fiery Furnaces, el dúo de Brooklyn compuesto por los hermanos Eleanor y Matthew Friedberger, vuelve con su primer single en 11 años. Se titula ‘Down at the So and So on Somewhere’ y está disponible desde hoy en las plataformas de streaming y también en un vinilo de 7″ junto a la cara b ‘The Fortune Teller’s Revenge’.

El nuevo tema de Fiery Furnaces es pizpireto, presenta un punto kraut y habla de «tutores de trigonometría», «manchas azules en el espejo», visitas a la «gasolinera» y mañanas en las que uno se despierta «intentando enviar emoticonos y saludos en mayúscula» para después concluir que «todo está bien en el mundo… quizás». Sus autores explican que es una canción llena de «arrepentimiento sobre tener arrepentimientos» y aclaran quién ha tocado qué en ella: «a Matthew le parecía bien usar una batería electrónica soviética, Eleanor prefería tocar baterías reales». Sobre ‘The Fortune Teller’s Revenge’, que solo podrá escucharse en el vinilo, también cuentan que es una «canción triste». Los hermanos Friedberger grabaron ambos temas en febrero de este año.