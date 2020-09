Julianna Barwick / Healing is a Miracle

No me puedo imaginar el careto que se le debió quedar a Julianna Barwick cuando descubrió que su nuevo disco iba a salir en medio de una pandemia global que se ha llevado la vida de cientos de miles de personas en todo el mundo con el título de «curarse es un milagro». La música de la compositora neoyorquina es conocida por su poder curador y balsámico, es idónea de hecho, por típico que suene, para ser escuchada en clases de meditación y yoga o durante largos paseos por el bosque de noche; y si hay algún disco que ha conseguido plasmar cómo debe sonar la entrada en el cielo tal y como probablemente la imaginan los creyentes, ese es ‘Nepenthe‘. Sin embargo, la coincidencia de que este disco haya visto la luz durante la crisis del coronavirus parece más bien una broma de mal gusto.

No es culpa de nadie y tampoco de Barwick, que evidentemente empezó la composición de ‘Healing is a Miracle’ mucho antes de que el coronavirus fuera una palabra conocida por todo el mundo. La compositora inició la creación del álbum la pasada primavera después de mudarse de Nueva York a Los Ángeles tras vivir un «cambio sísmico» en su vida, y se la tomó como una oportunidad para explorar las mieles de la improvisación. El título del disco se le ocurrió al reflexionar sobre «cómo el cuerpo humano se cura a sí mismo» y «sobre los procesos milagrosos a los que tan poca atención prestamos» como el hecho de que «te cortes una mano, tenga un aspecto horrible, y dos semanas después luzca como si no hubiera pasado nada». Sin embargo, la música de ‘Healing is a Miracle’ nunca suena sangrante o gore, ni siquiera después de que el último álbum de Barwick, ‘Will‘, publicado en 2016, transitara senderos oscuros e incluso urbanos; más bien las capas y capas de voces superpuestas y reproducidas a través de bucles infinitos del álbum parecen representar musicalmente ese mismo proceso de curación casi «milagroso».

El disco se abre con los típicos «loops» celestiales de Julianna Barwick en una ‘Inspirit’ que es el germen de todo este trabajo de apenas 8 pistas y 33 minutos de duración. Es una apertura envolvente a su universo, pero las cosas se van poniendo interesantes más adelante gracias a las diversas colaboraciones que ofrece. La arpista Mary Lattimore, que ha teloneado a Thurston Moore o a Kurt Vile, comparte sus arpas divinas con Barwick en la meditativa ‘Oh, Memory’, mientras ‘In Light’ suena exactamente a lo que esperarías que suene una colaboración entre Julianna Barwick y Jónsi.

En este tema que habla sobre la llegada de la luz después de un periodo de oscuridad, Barwick ralentiza el tiempo para hacerlo pasar a cámara lenta, mientras Jónsi canta en su idioma inventado, el “hopelandic”. Después, el tema incorpora percusiones electrónicas para alcanzar un clímax dramático que recuerda al trabajo de Sigur Rós en ‘Kveikur’. Y finalmente, el productor Nosaj Thing aparece en ‘Nod’ para complementar con ¿percusiones? ¿texturas? los destellos de luz maravillosos de la artista.

Sin dar realmente un paso nuevo hacia ninguna dirección, quizá al ser un trabajo improvisado con apenas “un par de aparatos de confianza” usados por la artista, lo que puede haber limitado sus opciones, ‘Healing is a Miracle’ es a su vez un trabajo compuesto con todo el mimo que caracteriza a esta compositora. El tema titular es especialmente conmovedor al crear una especie de océano de luz y cuerdas que remite al trabajo de Stars of the Lid, y ‘Safe’ suena como si Barwick hubiese encontrado la esencia misma de la magia que Cocteau Twins y Enya han buscado siempre capturar en su música.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Healing is a Miracle’, ‘Oh, Memory’, ‘In Light’, ‘Safe’

Te gustará si te gusta: Grouper, Stars of the Lid, Celer, Susumu Yokota

Youtube: vídeo de ‘In Light’ con Jónsi