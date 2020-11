Taylor Swift, BTS y The Weeknd, entre los ganadores de los AMA’s; Dua Lipa «levitó» sobre el escenario

Esta noche se han celebrado los American Music Awards, más conocidos como AMA’s en Estados Unidos. En nuestro país no existe una gran tradición de seguir esta ceremonia, por lo que no tiene mayor interés mencionar que entre los grandes ganadores de la noche estuvieron Taylor Swift (“Artista del Año”, Mejor Artista Femenina, “Mejor Vídeo” por ‘cardigan’), The Weeknd en las categorías soul y R&B y BTS en las categorías de Mejor Grupo y Social Media. Dua Lipa pudo arañar el premio a Mejor Canción por ‘Don’t Start Now’ y para Lady Gaga fue el galardón en la subcategoría EDM.

Pero lo más interesante es ir localizando las actuaciones de la ceremonia, entre las que hay que destacar a Dua Lipa levitando en ‘Levitating’, a Billie Eilish presentando ‘Therefore I Am’, BTS con un popurrí, The Weeknd con ‘In Your Eyes’ y ‘Save Your Tears’, Katy Perry con Darius Rucker con ‘Only Love’ en su primera actuación después de dar a luz, Megan Thee Stallion presentando ‘Body’… Suponemos que se irán añadiendo a Youtube a lo largo de los próximos días. De momento Jennifer Lopez y Maluma han estado entre los más rápidos. Todo el listado de ganadores y performers lo podéis consultar en Wikipedia.

VIDEO: @DuaLipa has really proven she is the new it girl, as she performs her latest single, "Levitating" at the #AMAs all the way from overseas.https://t.co/tQS4hT8xw2 pic.twitter.com/iGT5iiszQ7

— Opinionated Me (@opinion8dmecom) November 23, 2020