Adiós a Harold Budd, maestro del ambient aunque él no comulgara con la etiqueta

Harold Budd ha fallecido a los 84 años a causa de complicaciones derivadas de la covid, ha informado su familia en redes.

El compositor estadounidense, asociado al minimalismo y, sobre todo, a la música ambient a pesar de que él siempre se desligó de esta categoría, pues incluso llegó a declarar que había sido «secuestrado» en ella por los medios, era conocido por su estilo particular de tocar el piano, lento y aletargado, llamado «soft pedal», y este era de hecho su instrumento insignia, como demuestra por ejemplo su disco ‘The Pearl’. Budd también era conocido por su trabajo junto a Brian Eno, materializado en su disco largo más reconocido, ‘The Pavilion of Dreams’, publicado en 1978. En él, Budd exploraba sonidos como el free-jazz, las voces líricas o la música religiosa tibetana, dando lugar a una serie de composiciones maravillosas como ‘Juno’. Budd y Eno también firmaron juntos ‘Ambient 2: The Plateaux of Mirror’, la segunda parte del mítico ‘Ambient 1: Music for Airports’ de Eno, lanzado en 1980; y el mencionado ‘The Pearl’, de 1984.

Las primeras grabaciones de Harold Budd, como ‘The Oak of the Golden Dreams’, y caracterizadas por su minimalismo extremo, vieron la luz en 1970, año en que el artista decidió abandonar temporalmente la música para dedicarse a la enseñanza. Retomó la música solo unos años más tarde y no la volvió a dejar, pues el artista siguió publicando obras a lo largo de las décadas siguientes, algunas de las cuales son escuchadas con frecuencia a día de hoy, como ‘Lovely Thunder’ o ‘The Moon and the Melodies’ con Cocteau Twins, ambas editadas en 1986. La última salió la semana pasada y volvía a ser una colaboración con Robin Guthrie de Cocteau Twins, con quien Budd trabajó también en un disco de 2011 firmado a tres manos (también está presente Eraldo Bernocchi) y el cual contiene su composición más popular en Spotify, ‘Don’t Go Where I Can’t Find You’.