The Weather Station / Ignorance

En su 5º disco y después de más de una década de carrera, cuenta la canadiense Tamara Lindeman, líder de The Weather Station, que se ha encontrado escribiendo la primera canción pop de su carrera. Y por una cuestión de ego, de demostrarse a sí misma que podía hacerlo. Se refiere al cierre del álbum, ‘Subdivisions’, ni siquiera al single ‘Parking Lot’, una canción inspirada en las grabaciones de baladas clásicas como denota el cambio melódico en su estribillo, donde podemos conectarla con el Brill Building neoyorquino. Es llamativo que la autora de temas acústicos como ‘Came so Easy’ y el rockero ‘Free’ en álbumes anteriores no haya querido componer este álbum a la guitarra para no repetirse a sí misma.

El resultado es un disco de pop art que en ocasiones Lindeman ha escrito partiendo de un par de notas de teclado, como ha sido el caso del otro single principal del álbum, ‘Robber’, añadiendo después la banda una instrumentación que parece muy discreta pero resulta espectacular a fin de cuentas. ‘Parking Lot’ es solo una canción en la que The Weather Station observa un pájaro volar desde el aparcamiento de una sala alemana en la que se dispone a dar un concierto. Y después de que Phoebe Bridgers convirtiera en su mayor éxito una canción sobre atreverse a tocar o no en Kyoto, hay que empezar a preguntarse si es tendencia componer letras con las que es absolutamente imposible empatizar. Es en los riquísimos detalles de producción de ‘Ignorance’ donde las canciones de The Weather Station se crecen.

Hay una cierta frialdad en las grabaciones de The Weather Station. Tamara Lindeman es muy limitada como vocalista y su voz, tan poco expresiva, tiende a ir hacia dentro como la de Christine McVie. De la misma manera que era la guitarra de ‘You Make Loving Fun’ la que terminaba de convertir en un hit dicha composición realizada para ‘Rumours’ de Fleetwood Mac, en este disco suelen ser los pianos, los saxos y los punteos los que convierten en otra cosa unas composiciones que de otra manera dejarían algo indiferente. El piano que emerge en ‘Loss’ en medio de un ritmo trotón y después de que Lindeman repita varias veces que «loss is loss»; las cuerdas que se van abriendo camino a medida que avanza ‘Tried to Tell You’, y hasta el modo de hacer sonar la pandereta en el final de ‘Heart’ están entre las cumbres de este álbum.

Un álbum con un planteamiento interesante en sus textos partiendo de la base de que recibe su nombre, ‘Ignorance’, de sus ambiciones sociales. ‘Tried to Tell You’ es una canción con la que Lindeman quiere hacer ver a un amigo que sí está enamorado de su pareja al contrario de lo que él cree. Y ‘Trust’, con un cable lanzado por Owen Pallett en cuanto a arreglos, es una triste representación del final del amor que la artista no cree que pueda llegar a interpretar en vivo por lo que tiene de honesto. Pero los temas son tan variados como ‘Separated’, que más que sobre ese «divorcio» al que apela, va sobre Twitter y la división que encontramos en esta red social; ‘Atlantic’, que habla sobre cambio climático; o ‘Robber’, que habla sobre capitalismo, reflexionando sobre quiénes son los «ladrones» y apelando directamente a los «bancos».

‘Ignorance’ no nos habla tanto de teorías de la conspiración ni sobre contra quién votar en unas elecciones sino de nuestra propia alienación y disconformidad con el mundo, sobre el modo en que nos escondemos de la realidad y la belleza que emerge a través de todo. Puede ser un punteo que te hace cosquillas a través de los auriculares o puede ser una flauta que aparece durante un segundo en ‘Atlantic’. The Weather Station, como otros grandes seguidores de la paciencia y la calma, de The National a The Antlers, saben recordarte que tal belleza existe.

Calificación: 7,7/10

Lo mejor: ‘Parking Lot’, ‘Tried to Tell You’, ‘Robber’

Te gustará si te gusta: Christine McVie, Natalie Prass, Weyes Blood, Kate Bush

Youtube: ‘Parking Lot’