La explosiva ‘Flash’, la italodisco ‘Ganas de matar’, un tema de bajo electro como ‘Eres tan travesti’, su gran hit ‘Baloncesto’… Asociamos las canciones de La Prohibida a la pista de baile, a los clubs, sobre todo a aquellos que presentaban performances a eso de las 2 de la madrugada, cuando esta hora solía existir. Así que es toda una sorpresa -una de las mayores de este invierno- que el disco «en acústico» de la cantante funcione tan bien.

En estos 20 años de carrera -los que han pasado desde que colaboró en un par de temas de ‘Alto Standing’ de Luis Miguélez-, La Prohibida ha ido curtiendo su voz en espectáculos en vivo, así como un repertorio cada vez más sólido, en el que iban haciéndose un camino temas de todo tipo, no solo bailables. Al proyecto de Amapola López le encanta el electro, pero también el bolero y la canción melódica, sobre todo la italiana, como se vio especialmente en su último disco hasta ahora, ‘Ruido’ (2019).

Además, ‘En acústico’ no es un disco de baladas en absoluto. Para empezar, tiene poco de «acústico» y de hecho lo que más caracteriza su sonido es el añadido de la guitarra eléctrica, casi siempre en un tono crepuscular, de Diego Perinetti. Cuando comienza el álbum con ‘Galaxia desierta’, parecemos estar escuchando una producción arenosa de Danger Mouse, y juro que en algún momento de la secuencia de este disco me he acordado de grandes bluesmen como Gary Moore. En el listado de referentes expresos, Ennio Morricone es homenajeado en ‘Quello che conta’, y Françoise Hardy justo cuando el ritmo del álbum empezaba a decaer con ‘Mariposa negra’, en la versión de la preciosa ‘Mon Amie la Rose’.

‘En acústico’ sirve, por supuesto, para volver a poner en valor algunas de las composiciones que Víctor Algora ha realizado para La Prohibida: aparece remozada, con un arreglo de guitarra eléctrica incluso cercano a la balada jevi, su gran himno ‘Baloncesto’; lo hace justo después de ‘Europa y el bosque enamorado’, cierra todo el álbum ‘Bouvet’, y asimismo Víctor ha podido pasarse por la grabación para convertir ‘La conexión’ en un bonito dueto, y para sumar algún que otro coro.

No son los únicos «highlights» de este disco. En ese sentido hay que elogiar el acierto que ha supuesto incluir ‘Determinista’, una impagable recuperación de un tema perdido de Parade, en el que el piano parece haber sido arreglado por La Buena Vida. Y también hay que hablar de las diversas composiciones de Francisco Javier Franco Fernández que vuelven a este álbum, destacando esa enorme canción de despecho que siempre fue ‘No busques compañía’, con su actitud tan de folclórica: «Ya no me asusto si amenazas con que te vas / Coge la puerta y cierra fuerte que hoy hace frío / Anda ya, que te vaya bien».

Es esta una de las canciones que aparecen incluso mejoradas en este formato eléctrico que debería servir para que aquel que todavía no se había enterado, bucee entre las grandes canciones que tiene en su haber La Prohibida. Cualquiera puede montarse su «grandes éxitos» particular, pero ‘En acústico’ es algo más, un álbum diferente con el que la artista se muestra confortable como nunca en su versatilidad.