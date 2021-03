Lo mejor: 'Fandangô de Carmen Porter', 'Te quiero y lo çabê', 'Pascual Márquez 33', 'La bía en roça'

Te gustará si te gustan: Niño de Elche, Le Parody, 'Omega', No me pises que llevo chanclas

Escúchalo:Youtube 'Fandangô de Carmen Porter', 'Te quiero y lo çabê', 'Pascual Márquez 33', 'La bía en roça'Niño de Elche, Le Parody, 'Omega', No me pises que llevo chanclas