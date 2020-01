Califato 3/4 / Puerta de la Cânne

Tal y como demostraba este sondeo/entrevista que nuestro colaborador Pablo N. Tocino realizó hace algo más de un año, los artistas andaluces de finales de los 10 y principios de los 20 constatan que están cada vez más desacomplejados con su identidad y el bagaje cultural de su pueblo. Y muchos de ellos, abiertos a reinterpretar su tradición como una manera de mirar al futuro, que no para perpetuar un cliché rancio: Los Planetas con y sin Niño de Elche, Fernando Vacas, Pony Bravo, Rocío Márquez, Rosario La Tremendita, Space Surimi, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o Bronquio son algunos de los nombres que han venido definiendo esa cadena en la que Califato 3/4 vienen a sumar otro sólido eslabón.

Este supergrupo es la suma de artistas adscritos o del entorno del colectivo/sello underground sevillano Breaking Bass que, a su manera, venían haciendo esa guerra cada uno por su cuenta: el rapero/cantante S Curro, los dúos de productores de hip hop/footwork BSN Posse e Industrias94, el cantaor sui generis The Gardener y Esteban Bove (LIE Radio) unen su diversidad bajo ese nombre que combina la herencia árabe y la rítmica más básica en el flamenco. Una unión que presentan a lo grande en ‘Puerta de la Cânne’, su álbum debut publicado en los estertores de 2019. Como señala el músico y escritor Antonio Manuel (habrá en la “sala” quien le recuerde como miembro del grupo cordobés Deneuve) en la poética obertura ‘Mençahe der profeta’, Califato 3/4 dan forma al orgullo –baste ver cómo titulan sus canciones con la transcripción fonética de su deje sevillano– de una Andalucía muy distinta a la de los arquetipos que representa Canal Sur, aun bebiendo de las mismas fuentes culturales, “porque sólo se ama lo que se conoce”.

La mejor representación del concepto que representa Califato 3/4 llega a la primera de cambio con la impresionante ‘Crîtto de lâ Nabahâ’, que nos invita a colarnos en los entresijos de un paso de Semana Santa que culmina, tras una gran transición jamaicana, con un viraje drum and bass verdaderamente prodigioso. Es una fabulosa muestra de su manera de entender el folclore por la vía del sampler orientado al espíritu ravero, cuyas bases quedaban asentadas en su EP debut ‘L’ambôccá’ y que en este álbum siguen enarbolando ‘Camino de Aghmat’ –reivindicación de la búsqueda de Blas Infante en las raíces del pueblo andaluz– y ‘Mono d’attraççionê’ –un apasionante número de flamenco-hop con sampleos de Lole y Manuel y El Torta–. Esa vía es, probablemente, su mayor aportación a ese nuevo bullir que hermana contracultura y tradición andaluza. Pero no la única.

Porque en ‘Puerta de la Cânne’ hay también una aproximación más orgánica (pero no menos libre) al flamenco. Una que lo adereza con dosis de lisergia –la sonora y la estupefaciente– en ‘Buleríâ del aire acondiçionao’ (redimensionada con la aportación Dandy Piranha de DMBK) o en la audaz y vibrante ‘Çoleá pa tu mare’ (con la fantástica aportación del cantaor Tremendo), cuando no lo refresca con percusiones cumbieras y violines norteafricanos, como en la libérrima ‘En bûcca y câttura’. Por haber, hay hasta cierto clasicismo de guitarra –no solo eléctrica–, palmas, cajón y voces en las melancólicas sevillanas ‘Puerta de la Cânne’ –con La Picorrita– y en las alegrías ‘Alegríâ de la Alamea’ –con Rosana Pappalardo–. Una veta que se aleja un tanto de la originalidad imperante y deja la impresión de que el proyecto aún se está definiendo a sí mismo.

La última canción citada, en particular, presume de un punto paródico, mezclando realidad callejera y comicidad, que, en su justa medida (el costumbrismo de ‘Çoleá pa tu mare’ es de lo más atinado), aligera sanamente el peso teórico que en un principio parece tener el álbum. Pero es una línea muy delgada y, cuando la guasa se les va de las manos (sucede al final con ‘Ruina’ y ‘Fin de fiêtta’), suenan más a remedo descafeinado de No Me Pises Que Llevo Chanclas o Mártires del Compás –que son magníficos cuando están finos, prescindibles cuando no–. Ese aspecto es uno de los que nos llevan a pensar que ‘Puerta de la Cânne’ no alcanza a ser una obra cumbre del nuevo pop (de popular, de colectivo) underground andaluz, esa que parece seguro que llegará –el potencial está ahí y es grande– a poco que Califato 3/4 avance en la búsqueda de su propia voz. Califato 3/4 presentarán ‘Puerta de la Cânne’ el 7 de febrero en la Sala Mandalar de Sevilla y el 7 de mayo en la Sala El Sol de Madrid (dentro de Sound Isidro 2020). Además, forman parte de los carteles de Bilbao BBK Live y Canela Party.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Crîtto de lâ Nabahâ’, ‘Buleríâ del aire acondiçionao’, ‘Çoleá pa tu mare’, ‘Mono d’attraççionê’

Te gustará si te gustan: Pony Bravo, Los Planetas más flamencos, Niño de Elche

Spotify: Spotify