La Canción del Día: ‘Buleríâ del aire acondiçionao’ de Califato 3/4 condensa una nueva mutación flamenca

Por más que a la afición más ortodoxa le duela, hay una nueva generación de artistas que están totalmente decididos a cambiar el flamenco, quizá para siempre. La revuelta iniciada años atrás por los discípulos de Enrique Morente –Lagartija Nick, Los Planetas, Niño de Elche o una de sus propias hijas, Soleá– supuso un germen que muchos otros artistas han entendido como una chispa para prender la mecha. La mecha de una revolución ya muy difícil de parar, que han avivado desde posturas estéticas muy distintas, casi antagónicas, nombres como Pony Bravo, Rocío Márquez, Rosalía, Los Voluble, Rosario La Tremendita, María José Llergo o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Jóvenes que conocen y aman la tradición tanto como la contemporaneidad y, por eso, instigan una mutación que parece inevitable. El penúltimo nombre en sumarse a esta cohorte de artistas es el singular colectivo Califato 3/4.

Bajo ese nombre y la etiqueta del sello Breaking Bass se reúnen productores y músicos de varios puntos de Andalucía como BSN Posse, S Curro, The Gardener, Esteban Bove, Lorenzo Soria y Diego Noventay Cuatro que un año presentaron en ‘L’ambôccá‘ sus ambiciones: proteger y difundir la cultura andaluza desde un nuevo prisma, “un rebujo de flamenco, funk, breaks, footwork, hip hop y dub que abre un nuevo camino en la electrónica apenas transitada de la rítmica 3/4”, referenciando la rama de compases que nutre el flamenco. Hace tan solo unas semanas Califato 3/4 reaparecían con ‘Camino de Aghmat’, un tema que retrata la búsqueda de Blas Infante en las raíces árabes de su tierra y que servía de anticipo a su primer álbum, ‘Puerta de la Cânne‘, editado oficialmente el 4 de diciembre.

Dentro de este apasionante volumen destaca inmediatamente ‘Buleríâ del aire acondiçionao‘, avanzado hace semanas como single. Arranca con un bajo funk que alude con descaro al Sonido Caño Roto de Los Chorbos –que luego contribuyeron a popularizar Las Grecas, Los Chichos y Los Chunguitos–, si bien el compás de la bulería es inapelable en su núcleo, con el cajón flamenco y las palmas acentuando ese carácter. Pero, en el imaginario de un grupo que entiende que las raves ilegales son tan inherentes como el flamenco a la nueva cultura andaluza, el envoltorio de psicodelia, electrónica ácida y trance lo sitúa en un espacio profundamente personal. Tanto como su sentido del humor, con ese punto tan costumbrista como delirante que remite a Mártires del Compás, y que queda perfectamente plasmado en su clip guasón.

Curiosamente, el maxi que anticipaba el disco incluía una versión extendida de la canción que incluía un verso interpretado por Miguel García, nombre real de Dandy Piranha, vocalista de los cada vez más famosos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y, finalmente, ha sido esa, y no la original, la que ha encontrado acomodo en la secuencia final del álbum. Y no es de extrañar, porque lo cierto es que el deje a lo Jesús de la Rosa en su voz –en contraste con la retranca y el tono festivo de Curro Morales y Manuel Chaparro– sienta como un guante a una ‘Bulería del aire acondiçionao’ que recrea un sofocante delirio al calor de una “estampita” que no termina de subir.

Califato 3/4 están ya confirmados en el cartel de Bilbao BBK Live 2020 y en la próxima Canela Party de Málaga, pero antes presentarán ‘Puetta de la Cânne’ en la Sala Malandar de Sevilla (7 de febrero) y en el EMAC 2020 de Burriana (14 de febrero), compartiendo cartel con Rocío Márquez, Bronquio, La Estrella de David, Yawners…



Buleríâ del aire acondiçionao by Califato ¾

Lo Mejor del Mes: