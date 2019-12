Mulatu Astatke, Omar Souleyman, Holy Fuck y Fasenuova, entre los confirmados en Sound Isidro 2020

El ciclo de conciertos / festival Sound Isidro ha anunciado los primeros diez nombres de su edición de 2020, que lógicamente y como siempre, tendrá lugar en Madrid durante la próxima primavera de cara a las fiestas patronales. Y también como de costumbre, Sound Isidro no ha programado en su séptima edición a los nombres de siempre, sino una serie de figuras muy interesantes, que, en algunos casos, no suelen prodigarse tantísimo por nuestro país.

Es el caso por ejemplo del icono del jazz etíope Mulatu Astatke, uno de los músicos más influyentes de la historia si se considera el impacto que su estilo ha ejercido en el desarrollo del reggae o más tarde del hip-hop. También el renovador del dabke sirio Omar Souleyman, que acaba de publicar el álbum ‘Shlon’ y es muy conocido en esta parte del hemisferio por su trabajo con Four Tet o Björk, es uno de los nombres confirmados en Sound Isidro, así como el colectivo de flamencos Califato 3/4, también renovadores dentro de su estilo y de los que os acabamos de hablar con motivo de su single ‘Buleríâ del aire acondiçionao’, o la banda de hardcore punk estadounidense Show Me the Body.

A todos estos estilos se suman a Sound Isidro el indie ácido de los canadienses Holy Fuck; la americana del californiano Grant-Lee Phillips; la música industrial de los asturianos Fasenuova, muy queridos por discos como ‘Aullidos metálicos‘; el rock oscuro de los madrileños Somos La Herencia, el post-punk ochentero de los valencianos Mauseleo y el Madchester valenciano de Fantastic Explosion. Son, repetimos, los primeros 10 nombres de un festival que tendrá lugar entre los meses de abril y mayo en varias salas madrileñas. Debajo de estas líneas encontraréis fechas y ubicaciones exactas por cada uno de los artistas confirmados.

Jueves 23 de abril en Shoko:

OMAR SOULEYMAN (Siria)

Viernes 24 de abril en Sala El Sol:

FASENUOVA + SOMOS LA HERENCIA (España)

Sábado 25 de abril en El Juglar:

GRANT-LEE PHILLIPS (Estados Unidos)

Miércoles 6 de mayo en Wurlitzer Ballroom:

SHOW ME THE BODY (Estados Unidos)

Jueves 7 de mayo en Sala El Sol:

CALIFATO 3/4 (España)

Jueves 7 de mayo en Tempo Club:

MAUSOLEO + FANTASTIC EXPLOSION (España)

Viernes 8 de mayo en Caracol:

HOLY FUCK (Canadá)

Jueves 14 de mayo en Teatro Kapital:

MULATU ASTATKE (Etiopía)