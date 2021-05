Entrevista: las improbables influencias de ‘Al final abrazos’, el carrusel de Mujeres y Cariño

Mujeres publican próximamente un nuevo EP de cuatro canciones que será colaborativo y contará con la participación de Carolina Durante, Los Punsetes, Cariño y Nueva Vulcano. ‘Rock y Amistad’ es el título de este EP que sucede a ‘Siento muerte’, uno de los mejores discos de 2020, y el primer adelanto ha sido ‘Al final abrazos’ con Cariño, un tema muy diferente a lo que el trío barcelonés ha solido hacer.

‘Al final abrazos’ es una de las composiciones más melódicas jamás firmadas por Mujeres, pero también una de las más experimentales. Mujeres y Cariño cantan al unísono una melodía armonizada en el estilo de los Beach Boys, totalmente chicle, y lo hacen acompañados por una melodía de organillo y por un ritmillo programado que parece sacado de la música de un carrusel. El efecto es delirante y, poco a poco, la canción va cogiendo fuerza hasta convertirse en una de esas canciones garajeras que caracterizan a Mujeres.

‘Al final abrazos’ habla de una amistad retomada después de un tiempo, con versos como «es de una belleza asombrosa cuando caen todas aquellas cosas / que provocaban que yo no os abrazase / y me decían que erais muy peligrosos». Para conocer más detalles sobre ‘Al final abrazos’ hemos preguntado a Mujeres y Cariño sobre ella. Se mencionan referencias como Casiotone For the Painfully Alone, la creatividad de Cariño y también la necesidad de hacer cosas nuevas para mantener la frescura.

‘Al Final Abrazos’ no es una canción 100% típica ni de Mujeres ni de Cariño. ¿Qué ha inspirado esas armonías y esa primera parte como de música de carrusel?

Mujeres: «Siempre nos han gustado mucho los sonidos de teclados antiguos, cacharreros y suponemos que era cuestión de tiempo empezar a incorporarlos. Lo mismo sucedía con las cajas de ritmos y las baterías programadas. Nos daba un poco de reparo porque siempre hemos querido ser muy fieles al sonido que luego podemos trasladar al directo. ‘No es tu sitio’ fue el primer pasito, en un guiño o acercamiento a ideas de los Suicide (salvando las distancias). ‘Algo memorable’ fue el siguiente paso y como siempre, en un EP, nos gusta probar algo diferente o que el repertorio sea diverso.

Lo hemos hablado bastante entre nosotros y creemos que una fuerte inspiración pudo ser Family, pero también, por qué no, Casiotone For the Painfully Alone, Robert Görl y algo que nos tiene muy locos últimamente como Enhet för Fri Musik. Sobre las armonías, desde hace un tiempo se ha convertido en una parte de trabajo muy importante cuando grabamos. Suponemos que le hemos perdido el miedo y nos hemos lanzado definitivamente a ganar tanta contundencia como podamos pero añadiendo esos detalles que al final marcan por completo que el sonido pueda ser más tuyo. Es un mundo inacabable… Seguramente ‘Al final abrazos’ sea uno de los temas más elaborados que tenemos a nivel de armonías».

¿Cómo surge la colaboración?

Mujeres: «Pues en realidad de un modo muy natural. Nosotros ya éramos muy admiradores de lo que hacen Cariño. Nos conocimos un poco más grabando un programa juntos y al poco coincidimos tocando en Terrassa. Fue el último bolo que dimos antes de todo el lío. Al pensar en bandas afines, cómo incorporar voces de chica, pensamos enseguida en ellas para este tema. Lo que no nos esperábamos eran tantas ganas y emoción y, sobre todo, tanta creatividad. Al final terminaron por armonizarla entera, son increíblemente preciosos los tonos de María y Alicia y Paola se sacó ese arreglo final de teclado que es un auténtico cañón. Prácticamente no tuvimos ni que hablar nada. Si lo piensas, es precioso que puedas comunicarte así con las personas».

Cariño: «Les teníamos fichados desde hace tiempo, desde mucho antes de empezar con Cariño. Nos conocimos hace un tiempo en Barcelona y nos hicimos muy colegas, aparte ya éramos muy fans. Nos comentaron que tenían pensando hacer un ep de colabos y que si nos sumábamos y obvio dijimos que sí».

La canción parece relatar la historia de una persona que aprende a confiar en las demás. ¿Es así? Si no, ¿qué sentido tiene para vosotros?

Mujeres: «El EP en general está orientado hacia la idea de la amistad, de la comunidad, de lo colectivo y de los espacios donde lo colectivo toma relevancia. La música es el hilo conductor de todas esas uniones. Los espacios de la música, la música como aglutinador de personas, emociones, etc. Por eso ‘Rock y Amistad’. O ese es el sentido que hemos querido darle a esa frase. Al final, nos gusta ir encarando en cada canción aspectos distintos de esa amistad, unas veces es ceremonial, otras es nostálgica, en otras, es un aprendizaje. En este caso, efectivamente se trata de una amistad perdida que luego es recuperada».

Cariño: «Realmente nunca hablamos del significado concreto de esta canción con ellos, pero puede parecerse a eso, a vivir demasiado tiempo en una misma para final y felizmente encontrarse con el resto. Un poco lo que esperemos que pase al acabar la pandemia».

¿Qué significa la canción para Mujeres?

Mujeres: «Es algo muy complicado de responder, realmente me gustaría preguntaros a vosotros y vosotras. Para nosotros se trata de una canción especial, hemos querido que sea el primer single, es la primera vez que colaboramos con alguien y la primera vez que grabamos una voz femenina. Parecería que podría ser una canción que iniciará muchas cosas. Pero por encima de todo, es de esas canciones que te hace ver que no hay un tope para seguir componiendo y tener ideas. Pasan los años y seguimos con las mismas ganas y la misma inquietud por ir más allá. Así es que tanto la canción como la letra, terminan por resultar muy esperanzadoras, con ese cambio final. Si algo puede significar para nosotros es que al final, y pese a las circunstancias con que podamos toparnos, habrá merecido la pena».

Cariño: «Para nosotras, va de eso, el día después de la bajona, cuando consigues superar todos tus miedos hacia ti mismo y los demás y te vas a celebrarlo a comer ostras y a tomar cañas con los colegas. Un poco lo que dijo Ayuso en sus últimas declaraciones.