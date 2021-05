Las mejores canciones del momento: mayo 2021

Despedimos el mes de mayo renovando y reorganizando nuestra playlist con las mejores canciones del momento, que reúne las últimas «Canciones del Día», los últimos «Discos de la Semana», «Veredictos», etcétera. Así queda la secuencia de este mes:

Kokoshca / Te sigo esperando

Oscar Lang / Are You Happy?

Mujeres, Cariño / Al final abrazos

Zahara / berlin u5

Garbage / No Gods No Masters

Genesis Owusu / The Other Black Dog

easy life / skeletons

Jessie Ware / Please

LUMP / Animal

Billie Eilish / Your Power

Marc Seguí, Pol Granch / Tiroteo

Cola Boyy, Avalanches / Don’t Forget the Neighborhood

Kase.O, SFDK / Ringui Dingui

Little Simz / Introvert

Anne Lukin / V

Parannoul / Beautiful World

Lucy Dacus / Hot & Heavy

Sharon Van Etten, Angel Olsen / Like I Used to

Barbara Pravi / Voilà

ICEAGE / Drink Rain

Doble Pletina / Algo de lo que me pueda quejar

black midi / Slow

Rostam / From the Back of a Cab

Jimena Amarillo / Cafeliko

Miss Caffeina / Me voy

Warmi / La herida

COBRAH / GOOD PUSS

Idoipe / Solombra

Cabiria / Via Torino

Marta Movidas / Por favor, no difundas las fotos íntimas que te mando solo a ti

Depresión Sonora / Apocalipsis virtual

Bladee, Mechatok, Charli XCX / Drama

Macy Gray / Thinking of You

Ethan Gold / Pretty Girls

Fred again.. / Yasminah (See Your Face Again)

Baiuca, Rodrigo Cuevas / Veleno

Queralt Lahoz / Si la Luna quiere

A.G. Cook, Sarah Bonito, Hannah Diamond / The Darkness (Remix)

Leon Bridges / Motorbike

Tirzah / Send Me