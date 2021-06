Deafheaven cambian el «black metal» por «susurros, falsetes y armonías»

Deafheaven anuncian hoy un nuevo disco llamado ‘Infinite Granite’ que saldrá a finales de verano, en concreto el 20 de agosto. Para el sucesor de ‘Ordinary Corrupt Human Love’ (2018), los autores de ‘New Bermuda‘ han contado con la producción de Justin Meldal-Johnsen, conocido por su trabajo junto a M83, Wolf Alice, Paramore y Metric, entre otros. Foto: George Clarke.

En este proyecto el grupo dice querer embarcarse en un «nuevo capítulo de belleza desafiante» y la primera muestra es el single ‘Great Mass of Color’, en el que han querido «desplegar su relación entre tensión y liberación». Su sello advierte de que este disco será diferente, mostrando un rango vocal distinto del líder George Clarke, entre «falsetes, susurros, armonías» y con sus «aullidos inspirados en el black metal casi siempre ausentes».

- Publicidad -

También se habla de novedades en cuanto a los guitarristas Kerry McCoy y Shiv Mehra, de los que se dice que han «dejado expandirse su paleta sónica incluyendo texturas sintéticas»; y lo mismo sucede con la labor del batería Daniel Tracy y del bajista Christopher Johnson, que se presenta como diferente en dicha nota de prensa. Esta será la secuencia del largo:

Shellstar

In Blur

Great Mass of Color

Neptune Raining Diamonds

Lament for Wasps

Villain

The Gnashing

Other Language

Mombasa



- Publicidad -