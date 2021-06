El rock desplaza los discos de C. Tangana y Olivia Rodrigo de los números 1 y 2 de la lista de álbumes española. Esta semana, la banda de metal alemana Helloween coloca su nuevo álbum homónimo en el número 1 de álbumes, y en el 2 son los madrileños Sôber quienes debutan con su nuevo trabajo ‘Elegía’. Ambos discos son también número 1 y 2 de ventas de vinilos, respectivamente.

Otros que han vendido bastantes vinilos esta semana en España han sido Angel Stanich y Nick Cave. El primero es top 4 con ‘Una visión global bastante aproximada’ y el segundo top 5 con ‘CARNAGE‘, su reciente trabajo firmado junto a Warren Ellis, lo cual produce sendas entradas en la lista de álbumes oficial: Cave coloca su disco en el número 17 y Angel Stanich el suyo en el 30.

Una de las entradas destacadas en la lista es la de ‘Peace or Love‘. El primer disco de Kings of Convenience en 12 años aparece en el número 79, el mejor dato histórico para el dúo noruego por raro que parezca: su debut nunca entró en lista y su segundo disco no pasó del 85.

Volviendo al top 10, Hugo Cobo, concursante de Operación Triunfo, es top 6 con ‘Sanaré’, en realidad un EP de 6 canciones. Más adelante es posible encontrar en el top 100 de la lista de álbumes española debuts como el de la banda italiana Pole en el 22 con ‘Tuto bene’ o el de la banda surcoreana SEVENTEEN con su «octavo mini álbum» en el 25.

En cuanto al resto de entradas, el rapero canario Bejo mete su nuevo trabajo con Cookin Soul ‘Tripi Hapa’ en el 71 y Fear Factory saludan desde el 89 con ‘Aggression Continuum’.