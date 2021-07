Deerhoof presentan ‘Actually, You Can’, su alternativa al supuesto «sentido común»

La banda de rock experimental estadounidense Deerhoof ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum el próximo 22 de octubre, que tendrá por nombre ‘Actually, You Can’. Y para no dejarnos con las ganas, también han descrito en detalle y estrenado el single debut del álbum, ‘Department of Corrections’.

‘Actually, You Can’ será su decimoctavo álbum de estudio, producido por los propios integrantes de la banda (Satomi Matsuzaki, Ed Rodríguez, John Dieterich y Greg Saunier). Y contará con la siguiente tracklist:

Be Unbarred, O Ya Gates of Hell Department of Corrections We Grew, and We Are Astonished Scarcity Is Manufactured Ancient Mysteries, Described Plant Thief Our Philosophy Is Fiction Epic Love Poem Divine Comedy

El tema de este próximo álbum es descrito por la banda de la siguiente manera: «Piensa en toda la belleza, la positividad y el amor que los autoproclamados guardianes del ‘sentido común’ consideran feo, negativo y odioso. Difícilmente estaríamos destruyendo la sociedad desmantelando su economía colonial y las prisiones y los roles y la estética de género. ¡Lo estaríamos creando!».

En cuanto al single debut del álbum, que ya está disponible en YouTube, ‘Department of Corrections’, tal y como explica la banda: «trata sobre todos los maravillosos misterios de la vida que no se suman en una hoja de contabilidad ni figuran en un algoritmo de inteligencia artificial. Se trata de que Judas se vuelva eléctrico. Se trata de cómo la propia especia humana no tiene sentido sin un planeta en el que vivir. Cómo superaríamos en número a nuestros aspirantes a maestros si tan solo pudiéramos organizarnos».