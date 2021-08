Lady Gaga y Tony Bennett publicarán su nuevo disco conjunto el 1 de octubre bajo el título de ‘Love for Sale’. El álbum se compondrá de temas seleccionados de la obra de Cole Porter y estará conformado tanto por duetos entre Gaga y Bennett como por temas interpretados por ellos solos. También será la última grabación que haga en vida Tony Bennett, afectado de Alzheimer, y según informa Vulture. El cantante acaba de cumplir 95 años.

Los detalles de ‘Love for Sale’ descubren que el disco se compondrá de 10 pistas, 12 en la edición de lujo, mientras su portada es el recorte de fotos retro que veis en el post. El primer avance es ‘I Get a Kick Out of You’, una canción estrenada en el musical de Broadway ‘Anything Goes’ en 1934 y después en su adaptación cinematográfica en 1936, y que ha sido versionada cientos de veces, ahora por Gaga y Bennett, antes por Frank Sinatra o Ella Fitzgerald.

Al tiempo que se han revelado los detalles de ‘Love for Sale’, Gaga y Bennett han vuelto al escenario para actuar juntos. Esta noche ha tenido lugar en el Radio City Music Hall de Nueva York el primero de dos conciertos en los que Gaga y Bennett presentan su repertorio conjunto. Serán también las últimas actuaciones en directo de Bennett. El segundo concierto se celebra el jueves 5 de agosto.

01 It’s De-Lovely

02 Night and Day

03 Love For Sale

04 Do I Love You

05 I Concentrate On You

06 I Get a Kick Out of You

07 So In Love

08 Let’s Do It

09 Just One of Those Things

10 Dream Dancing

11 I’ve Got You Under My Skin (DELUXE VERSION)

12 You’re The Top (DELUXE VERSION)