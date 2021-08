Flores en el estiércol VI: del embeleso acústico de Sufjan Stevens a la frescura deslenguada de shego

La canícula no ha hecho sino estimular la creación de una nueva edición de Flores en el Estiércol y, si bien no se puede entender como una edición veraniega (me temo que mi querido Lo + Sabrosón es cosa ya del pasado), parece inevitable percibir en sus sonidos cierto contagio de la época estival, ya sea en los sonidos más reposados o en los más frenéticos y nocturnos.

Los últimos quedan plasmados en números tan hedonistas como los de Diplo junto a Jungle y el productor Damian Lazarus –una ‘Don’t Be Afraid’ que, sorprendentemente, bien podría venir apadrinada por Kevin Parker y sus Tame Impala-, la celebración queer lanzada por Planningtorock en pleno Orgullo LGTBIQ+ bajo el sugerente título de ‘Gay Dreams Do Come True’ o la tan enigmática como irresistible ‘Let’s Sing Let’s Dance’ de la surcoreana Hye Jin Park, trío con el que se abre esta playlist.

En una línea semejante, nuestras Flores quedan salpicadas por esa onda uptempo con números como la psicodelia pop de ‘Gemini and Leo’ de Helado Negro, la noventera ‘Whenever You’re Ready’ de la sugerente Mahalia, una ‘I Know You Know’ que enfatiza a lo grande el regreso del francés Anoraak con un nuevo EP repleto de disco funk en los cánones o ‘come over’ de Joan, que se dan la alternativa a sí mismos tras la inclusión de ‘so good’ en la selección del mes pasado. Como contrapuntos fuera de cánones, ‘Say Something’ marida disco y free-jazz de manera sorprendente como gran bandera del debut de la británica Emma-Jay Thackray, mientras que su compatriota Priya Ragu nos lleva a abrazar las influencias de sus raíces indo asiáticas tamizadas por un filtro contemporáneo en la estupenda ‘Kamali’.

Junto a estos nombres de perfil relativamente poco conocido, Damon Albarn y Sufjan Stevens aportan relumbrón al conjunto. El primero, con un grower bautizado ‘Polaris’ que justifica toda atención hacia su nuevo álbum en solitario; el segundo, retomando el embeleso acústico que tantas alegría nos ha dado, esta vez como parte de un nuevo disco que firma junto a su amigo y socio musical Angelo de Augustine, ‘A Beginner’s Mind’, que ve la luz el próximo 24 de septiembre. De no menos campanillas es el nombre de Beck, que ha colaborado en un nuevo single de Natalie Bergman, quien ya aparecía en nuestra selección previa por la publicación de su debut ‘Mercy’. Y el podio de veteranos este mes lo completa nuestra querida Françoiz Breut, que recientemente ha lanzado un nuevo álbum de cacofónico título: ‘Flux Flou de la Foule’.

Hablando de discos recién publicados, entre las nuevas Flores tienen cabida los lanzamientos de TORRES –‘Thirstier’, una vuelta al rock producida por la propia Mackenzie Scott junto al veterano Rob Ellis-, un nuevo EP de los siempre brumosos y ruidosos –aunque esta vez más pop- A Place To Bury Strangers, junto a los debuts de mujeres tan prometedoras como diversas en sus planteamientos artísticos: la sueca Shungudzo –a la que celebrábamos años atrás en sus singles con Rudimental y BC Unidos, y que ahora muestra una ecléctica visión musical en ‘I’m Not a Mother, but I Have Children’-, la insólita silbatriz (no, no es una broma) Molly Lewis y una Charlotte Day Wilson que en el R&B orgánico de ‘ALPHA’ recibe los favores de compatriotas como BADBADNOTGOOD o Daniel (sólo ha faltado en sumarse Kaytranada).

Proyectándonos hacia el futuro, la selección musical se propulsa con adelantos de los próximos trabajos de Unknown Mortal Orchestra, Zella Day, Yves Tumor o la esquiva Sophia Knapp (que quizá alguien recuerde como telonera de alguna gira de Bill Callahan) con los suecos Dungen, junto a la aportación de artistas tan prometedoras como Indigo De Souza, The Linda Lindas, The Lathums o shego.

Precisamente este tan joven como carismático cuarteto femenino de Madrid nos sirve para enfocar la atención al pop nacional: temas de nombres efervescentes como Flores, Morreo o valverdina (que no es otra que María Talaverano de Cariño) se codean con un fantástico avance del próximo disco de Exnovios o un epílogo a ‘Love and Squalor’ de J’aime en forma de ‘Seis versiones’. Y, confirmando que unas buenas covers pueden resultar de lo más emocionante, no cabe perderse el personal giro que las también navarras Melenas dan al himno underground ‘Eisbär’ de Grauzone. Tanto (o tan poco) como la maravilla de homenaje que Roldán –con la colaboración de El Hijo, Lorena Álvarez, Ibon Errazkin, Kiev Cuando Nieva y Alonson Carmona (Napoleón Solo)- realizan a ‘Ciudadao’ de Chico Buarque.