Parquet Courts lanzan el primer single de su siguiente disco y confirman próximos eventos

Parquet Courts anuncian su próximo LP para el 22 de octubre. Se llamará ‘Sympathy For Life’, y para hacer más corta la espera también han compartido su primer single, ‘Walking at a Downtown Pace’, con videoclip incluido.

Lanzado a través del sello Rough Trade Records y producido junto a Rodaidh McDonald y John Parish, este nuevo disco «fue creado para ser bailado», explica Austin Brown, voz, guitarra y teclado de la banda en un comunicado de prensa. Mientras que su predecesor ‘Wide Awake!‘ «era un disco que podías poner de fiesta», continúa Brown, «‘Sympathy For Life’ se ve influido por la fiesta en sí misma».

«La mayoría de las canciones se crearon a partir de largas sesiones de improvisación, adaptándolas con nuestra propia edición», sigue explicando Brown. Este será el tracklist del disco:

Walking At A Downtown Pace Black Widow Spider Marathon of Anger Just Shadows Plant Life Application Apparatus Homo Sapien Sympathy For Life Zoom Out Trullo Pulcinella

Curiosamente, la primera pista ha sido la primera en lanzarse. El videoclip de ‘Walking at a Downtown Pace’ se ha estrenado en YouTube hace poco más de una hora, con la ciudad de Nueva York como protagonista desde distintas perspectivas. «Vemos Nueva York desde el punto de vista de alguien que corre a través de la ciudad, con prisas», explica otro integrante de la banda, Andrew Savage, voz y guitarra. La banda también ha compartido un fragmento de otro de sus próximos temas, ‘Plant Life’.

Por otra parte, Parquet Courts también han anunciado una serie de once conciertos tras la publicación del álbum, ‘The Power of Eleven‘, y un evento con once vídeos en livestreaming de todo el álbum dos días antes de su publicación, el 20 de octubre, ‘Feel Free – Sympathy For Life, Visualised’.