Se revela el casting completo del reinicio de ‘El Príncipe De Bel-Air’

Últimamente están muy de moda los regresos de las series de televisión, lo vimos hace poco en ‘Friends’ o, si nos vamos más cerca, en ‘Física o Química’. Sin embargo, en este caso, no veremos a la clásica familia Banks en el regreso de ‘El Príncipe De Bel-Air’ el próximo año, pues se trata de un reinicio desde cero en el que Jabari Banks interpretará el personaje de Will Smith, productor de la serie.

«Vamos a #BelAir. Saluda a los nuevos residentes del drama más fresco de Peacock», así ha comunicado la noticia la plataforma en streaming de NBC, Peacock. Adrian Holmes y Cassandra Freeman interpretarán al padre y a la madre de familia, Phillip y Vivian Banks, respectivamente. Esperemos que esta vez los actores interpreten a sus personajes hasta el final y no se hagan cambios a última hora como si nada.

En lo que respecta al resto de la familia, la hermana mayor de la familia, Hilary Banks, será interpretada por Coco Jones, al primo de Will, Carlton Banks, le dará vida Olly Sholotan y la peque de la familia, Ashley Banks, será para Akira Akbar. También se han confirmado a tres personajes clásicos de la serie, Jimmy Akingbola como el mítico mayordomo Geoffrey, Jordan L. Jones como el mejor amigo de Will, Jazz, y Simone Jay Jones como Lisa, que en la serie original fue la principal novia de Will, pero en este caso es pronto para hacer una predicción como esa.

Sobre todo porque la comedia que conocimos en los 90 no tendrá nada que ver con el estilo dramático que adoptará esta nueva versión coescrita y dirigida por Morgan Cooper, que en 2019 lanzó un falso trailer que se hizo viral y que expresaba la idea de esta nueva serie, pero siendo fiel a la trama original. Esta es la sinopsis de ‘Bel-Air’: «El complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones cerradas de Bel-Air. Con una visión reinventada, Bel-Air se sumergirá más profundamente en los conflictos, las emociones y los prejuicios inherentes que eran imposibles de explorar por completo en un formato de comedia de situación de 30 minutos, sin dejar de ofrecer arrogancia y guiños al programa original».



