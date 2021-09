‘Harleys in Hawaii’ de Katy Perry resucita

‘Smile’ de Katy Perry acaba de cumplir 1 año. Fue un disco decepcionante tanto en lo comercial como en lo artístico, pero contenía algunas buenas canciones, como fue el caso de ‘Never Really Over’ o ‘Harleys in Hawaii’. Esta última, que nadie tiene muy claro si en su momento fue un single o no, pues tuvo su vídeo, pero no fue enviada a las radios, se ha viralizado durante todo este mes de septiembre, sin alcanzar aún cumbre clara.

Los seguidores de Katy Perry notaron que sus streamings empezaron a dispararse hace un par de semanas, hasta alcanzar las 500.000 reproducciones actuales diarias, algo que no lograba desde su lanzamiento a finales de 2019. Entonces el tema se quedó en el puesto 45 de Reino Unido y no entró en el Billboard Hot 100. Ahora no es que vaya a conseguirlo sin el apoyo de las radios ni de las playlists millonarias de Spotify, pero sus seguidores animan a la cantante a que aproveche el resurgimiento para interpretarla en algún programa o relanzarla de alguna manera.

Mientras en UK Mix apuntan a que el leve resurgimiento del tema se debe a TikTok, ninguna playlist de hits ha decidido readmitir el tema en su seno. Actualmente es la playlist Weekend Hangouts, con 1 millón de suscriptores, el mayor apoyo de ‘Harleys In Hawaii’, que ya se ha convertido en el tema más escuchado de Katy Perry este mes en su perfil de Spotify, de manera bastante orgánica. En la actualidad suma 113 millones de streamings en Spotify, nada mal para un «buzz single» de un largo que «flopeó».

stream Harley’s In Hawaii to feel like you’re on an all expenses paid vacation — KATY PERRY (@katyperry) September 13, 2021





