Kanye West triunfa con un disco regulero, Lorde no

Kanye West no ha entusiasmado a la crítica con ‘DONDA’, el disco que ha venido retrasando durante 2 años. Sin embargo, su éxito comercial incluso sin edición física, es indiscutible. El álbum ha sido número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Italia, Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Canadá, Bélgica, Suecia… En realidad, terminamos antes diciendo dónde NO ha sido número 1 ‘DONDA’ entre los mercados importantes y la lista terminaría con Japón y España, donde se ha quedado en el puesto 5. Mediatraffic estima lo equivalente a casi 800.000 unidades vendidas, pero lo mejor es que el disco se mantiene fuerte un mes después de su lanzamiento.

De hecho, esta semana hay remontada en Reino Unido: ‘DONDA’ recupera puestos y sube del número 13 al número 11, probando que queda Kanye para rato. Que el disco tenga 27 pistas ayuda, desde luego, pues hay el doble de posibilidades de sumar puntos, pero West también sobrevive en la lista de sencillos: ‘Hurricane’ con The Weeknd continúa en el top 40 y ‘Off the Grid’ continúa en el top 100 dentro de la lista oficial de Reino Unido.

Si nos movemos al resto del mundo, estas 2 canciones continúan en el top 200 global de Spotify, como también ‘Moon’. En Estados Unidos, el éxito de ‘DONDA’ es aún mayor y el disco continúa en el número 2 del Billboard 200 en su tercera semana. ‘Hurricane’ sigue en el top 30 de singles, y de hecho en ese Billboard Hot 100 aparecen las tres canciones del disco mencionadas, pero además sumando ‘Jail’. Nuevos discos de platino para singles y disco aguardan en esta era por la que muchos no daban un duro. ¿Se le ocurrirá a Kanye hacer una buena promo del largo con vídeos de mayor presupuesto, et al?



‘DONDA’ suma 53/100 en Metacritic. A su lado, ‘Solar Power’ de Lorde suena como un gran disco, pues cuenta con un 69/100 por parte de la crítica musical. Sin embargo, ella no ha retenido a su público con un álbum flojo como Kanye, ni siquiera viniendo de dos discos tan millonarios como ‘Pure Heroine’ y ‘Melodrama’. El primero despachó 6 millones de copias, y el segundo debió de rondar el millón sobre todo gracias a sus puntos de streaming, finalmente estables.

No parece que vaya a ser el escenario de ‘Solar Power’, que solo vendió 101.000 unidades en su primera semana a nivel global según Mediatraffic, no ha sido número 1 en ningún territorio fuera de Australia y Nueva Zelanda, de donde procede la cantante, y acaba de desaparecer de todo el top 100 británico tan sólo después de 4 semanas. Parece que pronto sucederá lo mismo en Estados Unidos, pues esta semana el largo ‘Solar Power’ pasa del número 113 al número 165. Su vida en listas ha sido aproximadamente de un mes.

No parece que nada pueda salvar ‘Solar Power’ del desastre en las listas de éxitos, si no lo ha conseguido ‘Mood Ring’, si bien hay que apuntar que no parece haber sido la intención de Lorde hacer un disco que funcionara en el plano comercial.

La columna «Hits & Flops» no pretende enfrentar a unos artistas con otros, sino analizar desde el punto de vista del márketing las campañas mejor y peor encarriladas por los sellos discográficos. Para números anteriores, pincha aquí. La calidad de los discos al margen de su alcance comercial, es analizada en la sección «Discos».



