Lil Nas X logra su primer top 1 en JNSP; entran ABBA, Eels, José González, Sofía Comas…

Lil Nas X es el nuevo número 1 de JENESAISPOP con su single ‘THATS WHAT I WANT’ y es la primera vez que llega a la cima tras quedar en el puesto 2 tanto con ‘INDUSTRY BABY’ como con «MONTERO». O la aceptación de esta canción entre nuestros lectores es consecuencia de los singles anteriores, o esta producción a lo Outkast ha sido un acierto total. ABBA entran en el top 3 con ‘Don’t Shut Me Down’ igualando el dato de ‘I Still Have Faith In You’. Al top 10 también llega José González con uno de los temas de su último álbum.

Entre los artistas que consiguen un nuevo máximo hay que hablar de Cabiria y Little Simz, mientras la lista de novedades se completa con Eels, Bomba Estéreo, Sufjan con Angelo de Augustine, Triángulo de Amor Bizarro, Sofía Comas y Lorena Álvarez. Entre los muchos eliminados de esta semana, lo poco que ha durado lo nuevo de Kanye West.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten ABBA / Don't Shut Me Down

ABBA / I Still Have Faith In You

Alessia Cara / Shapeshifter

Alizzz, C. Tangana / Ya no vales

Amaia / Yo invito

Big Red Machine, Taylor Swift / Renegade

Billie Eilish / Happier than Ever

Bomba Estéreo / Soledad

Buena Vista Social Club / La pluma

C. Tangana / Yate

Cabiria / Via Torino

Camila Cabello / Don't Go Yet

Caribou / You Can Do It

Charli XCX / Good Ones

CHVRCHES / Good Girls

Dua Lipa / Levitating

Dua Lipa / Love Again

Eels / Good Night on Earth

Exnovios / Un nuevo día

Halsey / I am not a woman, I'm a god

James Blake / Say What You Will

Jessie Ware / Hot N Heavy

Jessie Ware / Please

José González / Swing

Kacey Musgraves / justified

Kim Petras / Future Starts Now

Lana del Rey / Arcadia

Let's Eat Grandma / Hall of Mirrors

Lil Nas X / THATS WHAT I WANT

Lil Nas X, Jack Harlow / INDUSTRY BABY

Little Simz / I Love You, I Hate You

Lorde / Mood Ring

Lorena Álvarez / La nube

Low / More

Malamute / La Oreja de Van Gogh

Manic Street Preachers / Orwellian

Marilia Monzón / La marea

Niña Polaca / Nora

Olivia Rodrigo / brutal

Placebo / Beautiful James

Pongo / Bruxos

Sigrid / Burning Bridges

Sofía Comas / el verano será eterno

Sufjan Stevens, Angelo de Augustine / Back to Oz

The Killers, Phoebe Bridgers / Runaway Horses

The Muslims / Crotch Pop a Cop

The Weeknd / Take My Breath

Tokischa, Rosalía / Linda

Triángulo de amor bizarro / Fukushima

Troye Sivan / Angel Baby Ver resultados