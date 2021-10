Dave Gahan & Soulsavers han compartido el último single de su próximo álbum de covers ‘Imposter’, tras su versión de ‘Metal Heart’ de Cat Power. Este disco, que verá la luz el 12 de noviembre, incluye 12 canciones versionadas que “han cambiado” sus vidas.

‘The Dark End of The Street’ fue originalmente escrita por Chips Moman y Dan Penn en 1966 y ha sido versionada a lo largo de los años por artistas como Aretha Franklin, Dolly Parton, Elvis Costello y Frank Black. En esta ocasión los británicos han decidido darle un toque blues.

El vocalista de Depeche Mode habla así de este nuevo álbum de versiones para la revista NME: “No creo que pudiese haber hecho esto hace 20 años. A veces cuando escuchas una canción determinada en un momento determinado de tu vida, simplemente te llega y sientes que sabes todo sobre ella, sobre la persona que la escribió, la idea y la historia detrás de ella. Son canciones y artistas que Rich y yo sentimos que habían cambiado nuestras vidas”, confiesa.

Mientras, Depeche Mode ha anunciado recientemente que lanzarán una edición en alta definición de su película – documental de 1989, ‘Depeche Mode 101’, el próximo 3 de diciembre.

Os dejamos con el tracklist de ‘Imposter’ y el origen de las canciones facilitado por Sony Music:

● I

The dark end of the street

Chips Moman & Dan Penn, 1965

Popularizada por Aretha Franklin, Linda Ronstadt y Elvis Costello

● II

Strange religion

Mark Lanegan, 2004

● III

Lilac wine

James Shelton, 1950

Popularizada por Nina Simone y Jeff Buckley

● IV

I held my baby last night

Jules Bihari & Elmore James, 1952

Popularizada por Fleetwood Mac

● V

A man needs a maid

Neil Young, 1972

● VI

Metal heart

Cat Power, 1998

● VII

Shut me down

Rowland S. Howard, 2009

● VIII

Where my love lies asleep

Gene Clark, 1971

● IX

Smile

Charles Chaplin, John Turner & Geoffrey Parsons, 1954

Popularizada por Nat King Cole, Sammy Davis Jr., Judy Garland y Michael Jackson

● X

The desperate kingdom of love

PJ Harvey, 2004

● XI

Not dark yet

Bob Dylan, 1997

● XII

Always on my mind

John Lee Christopher Jr., Mark James & Wayne Thompson, 1972

Popularizada por Elvis Presley, Willie Nelson y Pet Shop Boys