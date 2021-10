Rojuu / Grandes Hits (antes de los 18)

Soberbio el título de este disco de Rojuu, ¿verdad? Roc Jou Morales nació en 2003 en Barcelona, y se ha popularizado durante los últimos años en Youtube, publicando 5 álbumes desde 2018. De todos ellos aparece alguna muestra en el recopilatorio ‘Grandes Hits (antes de los 18)’ que celebra en forma de vinilo su fichaje por Sonido Muchacho, el sello que descubrió a Carolina Durante y está impulsando las carreras de Sen Senra, Cupido, Natalia Lacunza y Cariño, entre muchos otros.

Enmarcadas en la corriente del emo trap a lo Lil Peep -de hecho se consiguió que el norteamericano Fish Narc produjera el corte ‘Ikari’- las canciones de Rojuu incluyen pareados como «Voy a inundar mi habitación por no dejar de llorar / Pensar en lo que te quiero no deja respirar» (‘R.I.P.’) y penas como «Dime que me quieres o me voy a pegar un tiro» (‘Amor ácido’).

El misterio que no tienen esos textos que hacen las delicias de su medio millón de oyentes sí lo presentan unas producciones que han mostrado a menudo ocurrencias. En su corazón lo mismo cabe el post-punk, el indie pop que Camela. ‘Love 2 Camela’ incluye un sample de ‘Amor imposible’ porque son el «grupo español favorito, pero de largo» de Rojuu y según él «suenan a opening de anime».

Un sample de una serie de anime, ‘Neon Genesis Evangelion’, es lo que suena en ‘Amor ácido’, a su vez próxima a la línea del nuevo synth-pop de Abel Tesfaye. Y luego, aparte de tener como colega a Depresión Sonora, incorpora punteos influidos por Joy Division y los Smiths en ‘Triángulo amoroso’ -con una cadencia un tanto Springsteen- o ‘Ikari’. La mencionada ‘Amor ácido’ recuerda incluso un poquito a Siouxsie en el modo de producir las eléctricas.

Rojuu trata de alejarse de lo genérico -que a veces le funciona tan bien como en ‘Llorando sangre’- con ayuda de amigos y trucos: Saramalacara parece Halsey en ‘Cuando sonríes’, el j-pop tipo lo-fi de ‘Memorias de plástico’ tiene tanto encanto que es el mayor hit de este disco y la pista final con Maria Blaya es un tanto balearic. A fin de cuentas su single más reciente, la power ballad ‘Un paseo más’, parece querer decirnos que lo mejor puede estar por venir, que esto no ha hecho sino empezar.