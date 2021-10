Parquet Courts / Sympathy for Life

«Construido a partir de jams improvisadas e inspirado en Primal Scream, Pink Floyd y en las discotecas de Nueva York, ‘Sympathy for Life’ estaba destinado a ser bailable». Así empieza la descripción del sello discográfico Rough Trade acerca del nuevo disco de Parquet Courts. Escuchas ‘Sympathy for Life’ y esperas un giro radical hacia la pista de baile, pero el texto lleva a engaño: ‘Sympathy for Life’ ni es tan bailable ni recuerda tanto a los grupos mencionados. De hecho, en ocasiones no sabe muy bien qué tipo de disco ser.

En los últimos años, Parquet Courts ha sido una de las bandas de post-punk favoritas de la crítica anglosajona. ‘Wide Awake!‘, su anterior álbum, les puso en el mapa de muchos gracias a sus inteligentes canciones inspiradas en el sonido de los Buzzcocks o la Velvet, nada originales pero efectivas y, sobre todo, muy divertidas. Era un disco, cuenta la banda, que se «podía poner en una fiesta», mientras ‘Sympathy for Life’ está «inspirado en esa misma fiesta» y busca emular la experiencia de bailar «en un club o en una fiesta con DJs».

Algunas pistas de ‘Sympathy for Life’ son bailables, como la primera, ‘Walking at a Downtown Pace’, que sí sugiere una influencia de ‘Screamadelica‘ debido a su base de acid house con guitarras y cuyo riff tocado como en caída libre da ganas de bailar como un descosido. Es el temazo del disco y su letra anhela el fin de la pandemia, cuando podamos «devolverle la sonrisa a un amigo que no lleva mascarilla». El «groove» house de ‘Plant Life’, el single principal, es el «edit» de una primera grabación que alcanza los 40 minutos, y los vibrantes ritmos de funk nigeriano de la pista titular los podrían haber firmado Novedades Carminha en alguno de sus últimos trabajos.

La experimentación bailable de Parquet Courts funciona, a lo cual hay que añadir que el disco ha sido producido Rodaidh McDonald (The xx, Hot Chip, David Byrne), pero ‘Sympathy for Life’ no se compromete del todo al estilo expuesto en las canciones mencionadas. Los sintetizadores abrasivos de ‘Plant Life’ sí son explorados en profundidad en ‘Application/Apparatus’, que habla sobre la soledad de un conductor de servicio de transporte cuya única compañía es la voz femenina del GPS, pero esta canción es más motorik que discotequera; y ‘Marathon of Anger’ bucea a través de una interesante base psicodélica, pero no da muchas ganas de quemar zapatilla.

La inconsistencia de ‘Sympathy for Life’ no es un problema cuando las canciones en sí son buenas, y la achispada ‘Black Widow Spider’ es otra de esas composiciones divertidas de Parquet Courts que gustarán a sus seguidores, así como la jangly ‘Just Shadows’, que versa sobre la desilusión de la vida moderna, o la guitarrera ‘Homo Sapien’. En otras pistas como ‘Trullo’ el álbum sí continúa por la vía de los «grooves», pero el conjunto de ‘Sympathy for Life’ no se decide entre ser bailable u otro disco de Parquet Court más. Lo que queda es un trabajo divertido e interesante con el que el grupo de Brooklyn abre nuevos horizontes sin perderse a sí mismo.