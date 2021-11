Acompañando al merecido disco de «grandes éxitos» que anunciaban hace unos días, Franz Ferdinand dan los detalles de una gira que como es obvio pasará por nuestro país. El grupo estará el 15 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 16 de marzo en el WiZink Center de Madrid y el 19 de marzo en el Bilbao Arena de Bilbao.

La venta general para los tres conciertos empezará el viernes 12 de noviembre a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es. Además, las personas registradas en www.livenation.es o que lo hagan en las próximas horas tendrán acceso a una preventa que estará disponible desde el miércoles 10 de noviembre a las 10h en esta misma web.

Parece que los recopilatorios de éxitos están de vuelta después de que The Weeknd sacara ‘The Highlights‘ el pasado mes de febrero. Noel Gallagher’s High Flying Birds también han lanzado uno este año, Little Mix publican el suyo la semana que viene y Franz Ferdinand publicarán el susodicho ‘Hits to the Head’ el próximo 11 de marzo.

‘Hits to the Head’ contendrá dos temas nuevos, ‘Curious’ y el nuevo single ‘Billy Goodbye’, uno de esos cortes divertidos y atronadores de glam-rock que la banda escocesa suele hacer. ‘Billy Goodbye’, que ha sido producido junto a Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys), habla de amistades pasadas que han sido importantes en la vida de Alex Kapranos y su videoclip, que se presenta en blanco y negro, está inspirado en la obra del director dadaísta Hans Richter.

‘Hits to the Head’ se abrirá con ‘Darts of Pleasure’ e incluirá por supuesto ‘Take Me Out’, ‘Do You Want To’, ‘No You Girls’ y ‘The Dark of the Matinée’, así como otros queridos singles de Franz Ferdinand como ‘Ulysses‘ o ‘Lucid Dreams’ y, antes de presentar los dos temas nuevos, finalizará el repaso cronológico a su discografía con dos temas pertenecientes a ‘Always Ascending’, el último álbum de estudio de la banda, en concreto ‘Always Ascending’ y ‘Glimpses of Love’.

01 Darts of Pleasure

02 Take Me Out

03 The Dark of the Matinée

04 Michael

05 This Fire

06 Do You Want To

07 Walk Away

08 The Fallen

09 Outsiders

10 Lucid Dreams

11 Ulysses

12 No You Girls

13 Right Action

14 Evil Eye

15 Love Illumination

16 Stand on the Horizon

17 Always Ascending

18 Glimpse of Love

19 Curious

20 Billy Goodbye