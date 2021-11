The Parrots / Dos

Paquita Salas ha hecho que el público tenga muy presente en sus vidas a Álex de Lucas, tanto que The Parrots, la banda a través de la cual el artista madrileño se dio a conocer, no saca disco desde hace cinco años. ‘Dos’ es su nuevo trabajo, titulado así no solo porque es el segundo sino también porque el antes trío es ahora un dúo completado por Diego García. El «tercer» Parrot esta vez es Tom Furse de los Horrors, que se ha encargado de la producción de este entretenido disco.

La nota de prensa sobre ‘Dos’ avanzaba ya una línea estilística influida no solo por el garage-rock de siempre sino por otras bandas que The Parrots han escuchado a lo largo de su vida, como «LCD Soundsystem, Gang of Four y mucho mutant disco» y también «Beastie Boys, ESG, Devo o Los Zombies». Todas estas influencias están bien canalizadas en ‘Dos’: especialmente llamativo es el torturado single con C. Tangana, ‘Maldito‘, otra canción «no sé qué es la responsabilidad emocional» de Pucho, que tira por el post-punk; y también el «groove» de ‘It’s Too Late to Go to Bed’, en el que ya se palpa la influencia de James Murphy y del dance-rock de décadas atrás.

El mayor logro de ‘Dos’ es que consigue esquivar la bala de que la producción, centrada en la creación de atmósferas pues The Parrots querían trabajar con Tom Furse por su talento para construir ambientaciones, sea lo mejor que el disco tiene que ofrecer -y es una de sus grandes bazas- con una serie de canciones que añaden potencia al repertorio del dúo. El single ‘You Work All Day and Then You Die’ se debate entre el consumo de drogas y la crítica del capitalismo y es épico, un poco Primal Scream; ‘How Not to Be Seen’ es un absoluto delirio de garage-rock y ‘Romance’ una oda a la amistad que cantar a pleno pulmón en los conciertos.

Grabado a medio caminon entre Londres antes de la pandemia, y Madrid después de la misma, lo cual da sentido al hecho de que el disco incluya pistas cantadas tanto en inglés como en español, ‘Dos’ también deja sorpresas por el camino. Tom Furse se luce que da gusto en el muro de sonido space-rock de ‘Nadie dijo que fuera fácil’, que incluye un monólogo de Álex de Lucas sobre no malgastar la vida; la balada ‘Lo dejaría todo’ es tan tierna que incorpora un arreglo de saxo hacia el final y la energía de ‘Just Hold On’ remite a los momentos más poperos de ‘Halcyon Digest’ de Deerhunter.

El punto flaco de The Parrots, eso sí, son las letras de rockero trasnochado que presentan algunas de sus nuevas canciones, como «me preguntan en la puerta que he perdido, ha sido mi amor y tu cariño» o «quiero ponerme ciego y olvidarme de quien soy, aún me queda mucho pa’ arreglarme el corazón». Escucharlas es escuchar a un grupo que idealiza la amistad, esquiva los problemas e hinca el todo todo lo que puede por supuesto como vía de escape. La barrera del idioma -el inglés- favorece sus composiciones, que cuanto más adornos tengan para distraer de los textos, mejor. Y en ‘Dos’ lo hay de sobra.