C. Tangana es un mendigo madrileño para The Parrots en ‘Maldito’

The Parrots estrenan hoy un nuevo single llamado ‘Maldito’ en el que han colaborado con C. Tangana, lo cual era bastante imprevisible en los días en que Alex (también conocido por su trabajo como actor, por ejemplo en ‘Paquita Salas’) era novio de Carlota Cossials de Hinds, justo en los tiempoes en que a Puchito le dio por cantar “Carlota Cossials, quiero casarme contigo”. ¿Nadie recuerda aquel mítico tuit «pasa del Álex»? Sigue online, si bien, por otro lado, en las entrevistas de la época, The Parrots reconocían que les gustaba C. Tangana.

Lo cierto es que The Parrots fueron de los primeros grupos de rock en reivindicar algo “urbano” cuando versionaron ‘Soy peor’ de Bad Bunny, mucho antes de que a este le diera por sacar un disco cada 3 días. Este ‘Maldito’ que avanza nuevos disco y dirección para The Parrots es una canción de post punk, lo cual no es una novedad del todo para El Madrileño, pues este ya colaboró con sus colegas de ANTIFAN, pero viene a recordar que, por mucho que haya colaborado con Calamaro y Toquinho, no se olvida del underground: acabamos de averiguar que en una semana también le oiremos en el EP de Sen Senra, cuyo tracklist puedes consultar aquí.

Si ‘Maldito’ es una canción que habla de despecho (“No sé si estoy contento porque ya te has ido o triste por ser libre otra vez”) y muerte (“las flores se pudren y la juventud se me escapa”), el vídeo dirigido por Rogelio y producido por Canada, lleva las cosas al extremo. Entre Tivadar Kosztka y esos distintos escenarios de Madrid como retratados por Álex de la Iglesia, C. Tangana es una especie de mendigo-zombie “already dead” que persigue a un anciano Fernando Conde, rodeado de un predicador-ángel y un cantante-demonio, interpretados por Álex y Diego.



