Rigoberta Bandini logra su primer top 1 en JNSP; entran Angèle, Rodés, Algora, Nation of Language…

Rigoberta Bandini logra su primer número 1 en JNSP. La cantante, que ganó el JSNP Song Contest de nuestros foros con ‘Too Many Drugs’ mucho antes de ser famosa. Llegó a ser top 7 en nuestra tabla con ‘In Spain We Call It Soledad’ y luego top 2 con ‘Perra’. Las tres tienen suficientes streamings a día de hoy como para ser consideradas “disco de oro” en España, pues casi todos sus reproducciones tienen lugar dentro de nuestro país.

C. Tangana con Nathy Peluso marcan nuevo máximo en el puesto 3, como sucede con Band of Horses en el puesto 9. La entrada más fuerte es la de Angèle, seguida por Maria Rodés con La Estrella de David, Carolina Durante y Algora. Nation of Language también llega a la tabla.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten ABBA / Don't Shut Me Down

Adele / Easy on Me

Agnes / 24 Hours

Algora / Medalla de oro

Alizzz, C. Tangana / Ya no vales

Amaia / Yo invito

Angèle / Bruxelles je t'aime

b1n0, Marina Herlop / AHH!

Band of Horses / Crutch

Beach House / Superstar

Bizarrap, Ptazeta / Ptazeta: Bzrp Music Sessions 45

C. Tangana, Nathy Peluso / Ateo

Carolina Durante / La planta que muere en la esquina

Chaqueta de Chándal / Vademécum8

Charli XCX / Good Ones

Charli XCX, Christine and the Queens, Caroline Polachek / New Shapes

CHVRCHES / Good Girls

Coeur de Pirate / On s'aimera toujours

Coque Malla / Una sola vez

Dua Lipa / Love Again

Elton John, Dua Lipa, PNAU / Cold Heart

Halsey / I am not a woman, I'm a god

Hatchie / This Enchanted

Jessie Ware / Hot N Heavy

Jessie Ware / Please

La La Love You, Delaporte / Big Bang

Lana del Rey / Arcadia

Lil Nas X / THATS WHAT I WANT

Lori Meyers / No hay excusa

Maria Rodés y La Estrella de David / Zombi

Metronomy / It's good to be back

Michael Kiwanuka / Beautiful Life

Mitski / The Only Heartbreaker

Mitski / Working for the Knife

Mon Laferte / Algo es mejor

Morreo / Soy un rayo

Nation of Language / The Grey Commute

Parcels / Somethinggreater

Placebo / Beautiful James

Purple Disco Machine, Eyelar / Dopamine

Rakky Ripper / donde stas?

Rigoberta Bandini / Julio Iglesias

Rorro / Mi cabeza

Samantha Hudson, Papa Topo / Por España

Silk Sonic / Smokin Out the Window

Swedish House Mafia, The Weeknd / Moth to a Flame

The Parrots / Lo dejaría todo

Tokischa, Rosalía / Linda

Tori Amos / Speaking with Trees

Troye Sivan / Angel Baby Ver resultados