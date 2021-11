Courtney Barnett / Things Take Time, Take Time

El mundo habrá vuelto a la normalidad cuando dejen de salir discos inspirados por la pandemia. En ‘Rae Street‘, la pista que abre el nuevo disco de Courtney Barnett, la cantautora australiana observa ese lamentable mundo desde la ventana del privilegio (y también la de su casa), contenta con por lo menos poder ver el sol salir una mañana más. La filosofía de ‘Things Take Time, Take Time’ es precisamente la de tomarse la vida con calma, reflexionar y apreciar las pequeñas cosas de la vida, y el disco suena igual de satisfecho.

En uno de los pasajes más sabios de ‘Things Take Time, Take Time’, Courtney reflexiona que «cuando un niño nace, otro hombre yace en su lecho de muerte, y así continuamente» solo para terminar pensando en la «próxima carta que voy a recibir de tu parte». Courtney sabe que la magia de la vida se encuentra en ser humilde, escribir a tus amigos, arroparles si pasan frío, quizá declararte a la persona que te gusta y en asegurarte de «no meter el cuchillo en la tostadora».

En el pegadizo single ‘Before You Gotta Go’, Courtney recuerda una pelea… a duras penas: «Nos enfadamos, nos dijimos cosas que no queríamos decir, el problema que teníamos no está muy claro». Esas palabras se las ha llevado el viento y el ligero sonido de la canción, inspirado en el jangle-pop, ya sugiere que Courtney vive en paz con su yo interior. Sus nuevas canciones mantienen esa energía contenta y despreocupada, como ‘Rae Street’ o ‘Sunfair Sundown’, y otras, como la balada ‘Here’s the Thing’, pasan por los oídos como si fueran una brisa.

Algunas presentan variaciones en ese folk-rock sereno y semi recitado con voz cansada de la existencia que caracteriza a la autora de ‘Tell Me How You Really Feel‘: el riff de ‘Write a List of Things to Look Forward To’ parece sacado de la época ‘The Head on the Door’ de The Cure y ‘Turning Green’, otra de esas canciones que relacionan el nacimiento de un nuevo amor con la llegada de la primavera, tiene un ritmo casi krautrock. Pero son variaciones anecdóticas dentro de un disco que no quiere llame mucho la atención.

Efectivamente no hay en ‘Things Take Time, Take Time’ singles tan redondos como ‘Avant Gardener’ o ‘Pedestrian at Best’, solo una colección de canciones de Courtney Barnett que se conforman con ocupar un lugar modesto, casi como la propia Courtney cuando observa el mundo desde su ventana. ‘Things Take Time, Take Time’ es un disco que, sobre todo, invita a meditar y a quitarle hierro a la vida. Es un trabajo lleno de buenos consejos que una amiga te da mientras te da una palmadita en la espalda, o un sentido abrazo.