Vega avanza su disco ‘Mirlo blanco’ con un himno mutante sobre salud mental

Vega ha dado los detalles de su nuevo álbum. ‘Mirlo blanco’ sale en febrero de 2022 -no se ha concretado fecha todavía- a través de La Madriguera Records, su propio sello, y su secuencia de 12 pistas presenta colaboraciones de Manuel Carrasco, entre otras.

‘Un golpe’ ha sido el primer adelanto de ‘Mirlo blanco’, al que ahora sucede ‘Bipolar’, un tema que, acorde a su título, se compone de dos partes diferenciadas. La primera se mece con una cadencia próxima al noir jazz y llega a recordar vagamente a aquel disco de Julee Cruise asociado a ‘Twin Peaks’, y la segunda anima el tempo desde una forma más pop-rock y guitarrera, cercana al sonido de ‘La reina pez‘.

- Publicidad -

‘Bipolar’, hoy la Canción Del Día, habla sobre salud mental, como ha explicado Vega en sus redes sociales, y su composición a dos partes representa ese estado entre encontrarse en un lugar oscuro y ser capaz de salir de él triunfal. «Yo que una vez fui bonita sufría el espejo / intentando encontrar los defectos que ahora son bellos» es el primer verso que se escucha en el tema, el cual termina por todo lo alto con Vega proclamando que no va a rendirse y que «sentir me hace libre».

Vega ha compartido además el siguiente texto sobre ‘Bipolar’: “Alguien a quien admiro profundamente escribió una canción que rezaba “el equilibrio es imposible”, por una vez yo me he propuesto la utopía de encontrarlo, de lograr encontrar un lugar para las dos, donde pueda convivir con mi peor versión. No hay nada malo en sentir así, “solo” (y no es poco) hay que aprender a lidiar con la crudeza y la belleza de vivir bajo su yugo. Asumirlo. Aceptarlo. Querer levantarte y aprender de los tropiezos. Y si es con ayuda profesional, mucho mejor».

- Publicidad -

Mirlo blanco:

01 El valle – Txoria, Txori (intro)

02 Mirlo Blanco

03 Bipolar

04 Un Golpe

05 Mortal

06 Contigo – Vega y Manuel Carrasco

07 ¡Ladra! – Vega, Francisca y Marisoul

08 Sobrevivir

09 Aire

10 Casa – Madrid

11 Dioses y Demonios

12 Patria