Khalid / Scenic Drive (The Tape)

Khalid es uno de los artistas de R&B más exitosos de Estados Unidos desde que emergiera en 2017 con su single ‘Location’. Los números en Spotify obtenidos por sus mayores hits, tanto los propios (‘Young, Dumb & Broke’, ‘Better’) como los compartidos (‘lovely’ con Billie Eilish, ‘Eastside’ con benny blanco y Halsey, ‘Beautiful People’ con Ed Sheeran) marean. Y aunque Khalid publicó su último álbum, ‘Free Spirit’, antes de la pandemia, el artista de Texas ha mantenido su nombre en la actualidad gracias a sus apariciones en los últimos discos de artistas tan dispares como Justin Bieber, J Balvin o Alicia Keys.

El tercer álbum de Khalid, ‘Everything is Changing’, saldrá en algún momento del año que viene y, antes de que esto suceda, el artista ha querido allanar el terreno con el lanzamiento de un proyecto medio improvisado que iba a ser un EP pero finalmente presenta más bien forma de «mixtape». El acabado de la producción de ‘Scenic Drive’ lleva a esa apreciación, así como el nivel de unas canciones solventes que podrían ocupar dignamente el tramo medio o final de cualquiera de sus álbumes, y en las que Khalid se acaramela con una persona de diversas maneras, siempre con el romanticismo por bandera y la luz de la luna llena iluminando el paisaje.

Las nuevas canciones de Khalid exploran la vía del R&B contemporáneo de los primeros años 2000. Las guitarras acústicas gozan de tanta presencia (‘All I Feel is Rain’) como las armonías suculentas a lo Janet Jackson que bañan todas las pistas. No hay hit tamaño ‘Location’ pero ‘Present’ es un apañado single de presentación, ‘Backseat’ ofrece un buen equilibro entre producción atmosférica lo-fi y melodía y ‘Brand New’ descubre la química entre las voces de Khalid y la cantante Quin.

En ‘Scenic Drive’, la sensación de nostalgia es tal que ‘Open’ con Majid Jordan, otra de las pistas destacadas, suena como un homenaje clarísimo a los primeros discos de Craig David. Y, hablando de nostalgia, la misma Alicia Keys hace coros en la intro, una composición de cuerdas preciosa que Khalid haría a bien de rescatar en su próximo largo.

Algunas canciones de ‘Scenic Drive’, como ‘Retrograde’ o ‘Voicemail’, definitivamente pasarían desapercibidas dentro de un trabajo más ambicioso. Sin embargo, quizá el mayor problema de la «mixtape» es que es muy difícil distinguir su sonido del de compañeras como SZA o Kehlani. A la primera suenan muy especialmente ‘Present’ y la pista titular, lo cual no es malo per se pero… ¿no le sentaba genial a Khalid el sonido de Disclosure? ¿Por qué no tirar por ahí?