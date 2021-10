En los tiempos de ‘Vibras‘ (2018), J Balvin se consolidaba como uno de los artistas de última generación en apostar firmemente por el formato álbum. Paradójicamente, él y Bad Bunny parecían pioneros utilizando un formato supuestamente obsoleto para consolidar su posición en el mercado. La suya se había ido asentando gracias a lanzamientos como ‘La familia’ y muy especialmente aquel ‘Energía‘ en el que aparecían ‘Safari’ y ‘Ginza’ en 2016.

3 años después, José Álvaro Osorio Balvín parece un tanto desubicado. Sus producciones ya no suenan tan estimulantes, su aparición en la Super Bowl del año pasado no pudo pasar más desapercibida en medio de esos dos huracanes llamados Shakira y Jennifer Lopez, y los singles que lanza al mercado como churros redundan una y otra vez en lo mismo. Hasta 24 canciones aparecen en este nuevo álbum llamado ‘Jose’ que está siendo un éxito comercial, pues por incluir incluye hasta aquel ‘Un día (One Day)’ que ya ha aparecido en un disco de Dua Lipa; además de otras colaboraciones con María Becerra, Khalid, Karol G, Tokischa, Ozuna, Zion y Lennox, Sech, Yadel… Así cualquiera, claro.

- Publicidad -

Otra cosa es que exista concepto artístico alguno. Universal defiende ‘Jose’ como «el esfuerzo más personal de Balvin hasta la fecha», lo cual es bastante raro, pues el álbum comienza con un protagonismo desmesurado de Arcángel definiéndose como «leyenda» y a continuación de Sech en un corte llamado ‘Una nota’. Es un tema además con un beat de reggaetón con el piloto automático puesto, muy lejano en excitación a los tiempos de ‘Mi gente’.

Para asistir a producciones excitantes hay que esperar a que llegue la callejera ‘In Da Getto’ con Skrillex, en este caso tirando de beats houseros; o un par de medios tiempos envolventes, ‘Que locura’ y ‘Fantasías’, el primero con la colaboración de Diplo y el último con las típicas virguerías de Tainy, el productor que más alegrías ha dado a J Balvin.

- Publicidad -

Para asistir a algo “personal” y que nos diga algo sobre Jose que no nos cuente esa portada llena de grillz, hay que esperar a que lleguen temas como ‘7 de mayo’, lo que podríamos considerar su ‘René’ particular. Sí, últimamente salen “Renés” de debajo de las piedras. Es ahí cuando J Balvin trata de abrirse en canal para recordar a los que ya no están o los tiempos en que colaborar con Beyoncé solo era un sueño. Podría ser un buen final para el disco. Lo malo es que aún queda otro disco casi entero por salir después de ella.

‘Jose’ es un disco que alberga muchos éxitos, como ‘Qué más pues?’, ‘Otra noche sin ti’ o ‘Perra’, y J Balvin mantiene un buen flow en temas como ‘Vestido’, cuando referencia ‘Me rehúso’ en un océano de referencias sexuales. «Tenemos un orgasmo pendiente», dice en el track ‘Bebé Qué Bien Te Ves’. Es solo que están dispuestos como al azar, con más tedio que brillo. Es llamativa la falta de intención de sorprender, renovar el reggaetón un mínimo, idear un concepto u ofrecer un álbum confesional dado su nombre. Esta vez, y como le pasa a Drake, le han podido las ganas de sumar «plays». Lo que en España llamábamos «la pela».