Alejandro Sanz celebra su estrella en Hollywood fusilando ‘René’ en la gélida ‘Bio’

Son buenos tiempos para Alejandro Sanz. Excelentes. ‘#ELDISCO‘ fue un enorme éxito comercial pese a sus escasos méritos creativos y ahora le han dado una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la número 2.703, situada en el 1750 de Vine Street. Desde mañana 8 de octubre lo celebra con una gira de 12 conciertos por Estados Unidos.

En este contexto, se estrena la piedra angular de su próximo disco, lo que se ha llamado su «kilómetro cero». Como single, ‘Bio’ representa un riesgo para él como «spoken word», al margen de su nombre de yogur o frutería de última hornada. Eso sí, alguien con sus ventas actuales debería ser un «líder» más que un «follower», y el parecido con ‘René’ de Residente, un tema tan sólo del año pasado, es demasiado.

- Publicidad -

Residente nos entregaba una composición desgarrada y confesional, de las que dejan el alma al aire, en la que recorría algunos de los recuerdos más duros de su vida. Aunque no hubieras oído jamás hablar de Calle 13, era muy difícil contener las lágrimas durante su relato sobre gente que ya no está, sobre la persona que ya ni es ni podrá ser. Fue una de las 10 mejores canciones de 2020, y desde luego la más bonita.

Por el contrario, el tema de Alejandro Sanz, aún aderezado con piano, cuerdas y guitarras, muy sutiles, eso sí, resulta mucho más frío. Uno atiende con interés a su sensibilidad artística de niño: lo poco que le gustaba el fútbol, lo poco que encajaba con los «malos de extrarradio» (sic), y cosas así. Pero no hay cumbre para este relato: uno se pasa unos minutos esperando a que pase algo, pero lo único que emerge es la duda: ¿Será que la vida de Sanz no tiene realmente nada más interesante que contar, o simplemente no se ha atrevido a desnudarse de verdad frente a su audiencia? ¿De verdad averiguaremos más cosas sobre quién es Alejandro Sanz siguiendo su incómodo Twitter que en esta canción que tenía que representar su gran momento?





- Publicidad -