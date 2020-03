No te pierdas… ‘René’, el emotivo vídeo de Residente que casi duplica en visitas al de ‘Stupid Love’ de Lady Gaga

Que los sonidos latinoamericanos son ya un fenómeno global no se le escapa a nadie, pero la verdad es que resulta muy llamativo que sucedan cosas como esta: de manera sorprendente, el vídeo oficial de ‘Stupid Love’ de Lady Gaga no es el clip musical más visto en el mundo desde el pasado viernes hasta hoy. Y no, no lo es en detrimento de ‘La difícil’ de Bad Bunny ni de ‘Rojo’ de J Balvin –aunque este está muy cerca de sus casi 23 millones de visualizaciones– o algún grupo de K-pop. Hablamos de ‘René’, el vídeo para el single que lanzaba también la pasada semana Residente, el MC de Calle 13 en su trayecto en solitario: con más de 38 millones de visitas, casi duplica al esperado vídeo de Germanotta y ha coronado las listas de tendencias de Youtube de Estados Unidos, España y hasta 16 países más de habla hispana en los últimos días. Y lo cierto es que lo merece.

Compuesta y producida en solitario por el propio René Pérez Joglar, se trata de un tema rapeado de más de 7 minutos con una instrumentación mínima, comenzando por unos acordes de piano que después mutan en cuarteto de cuerdas. Lo más parecido a un gancho es cuando dice “Ya no queda casi nadie aquí,

/ A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822, a ver quién contesta”. Es, al parecer, el número de teléfono de su casa familiar en San Juan, Puerto Rico, como símbolo de anclaje a sus raíces en este tema confesional en el que, ni más ni menos, narra su historia sin filtros.

Así, cobra todo el sentido que en su mayoría el clip dirigido también por él mismo es un primer plano de él mismo mientras recorre un campo de beisbol cercano a su casa, mientras relata la historia de su vida y recuerda cómo era la vida con sus padres, hermanos y amigos (algunos perdidos en ese camino). Claro que habla de su éxito con Calle 13 o de su reciente posicionamiento político (solo, con Bad Bunny o con Bad Bunny y Ricky Martin) contra el ex-gobernador de su país. Pero también de la cara amarga tras ese éxito, de la depresión y la tristeza que le llevan a querer dejar todo eso y volver a sentirse como cuando era niño y todo era más sencillo, a la salsa y el merengue (que marcan el final del tema). Una fantástica combinación de emoción visual, lírica y musical que no podía acabar de otra forma que con lágrimas… y no me refiero solo a las del propio Residente.

‘René’ debería formar parte –quizá junto con ‘Pecador‘, su más reciente single en solitario– del segundo disco en solitario de Residente tras su debut homónimo de 2017, aunque aún no hay nada confirmado. Su confirmada presencia como cabeza de cartel en festivales como Cruïlla o Río Babel se antoja como un buen momento para presentarlo en nuestro país.