Die Antwoord, Bad Gyal, Juanes y C. Tangana “presentando disco”, entre los confirmados de Río Babel 2020

Río Babel desvela gran parte de la programación que reunirá los días 2, 3 y 4 de julio en el recinto de IFEMA en Madrid, tras haber dado a conocer una primera partida de nombres entre los que se encontraba el pionero Residente (ex Calle 13). Entre los artistas que se conocen hoy, destacan en letra grande los de Die Antwoord, Bad Gyal, C. Tangana y Juanes. De esta manera, Río Babel seguirá apostando por la música latina y urbana, lo que ha constituido su seña de identidad.

Juanes, El Kanka, Carlos Sadness, Perotá Chingó, Ciudad Jara y Cuatro Pesos de Propina abrirán el festival el jueves 2 de julio. C. Tangana, Bad Gyal, 2 Many DJ’s, Locoplaya, Wos, Louta y Rizha actuarán el viernes 3 de julio, “la jornada más urbana del festival”. Ojo porque la nota advierte que C. Tangana presentará “nuevo disco”, algo que pese a la multitud de singles lanzados por Puchito en los últimos tiempos, se desconocía. La de Bad Gyal se presenta como “única fecha en Madrid”.

Por último, el sábado 4 de julio compartirán la cabeza de cartel Die Antwoord y el mencionado Residente, ambos con sus únicas fechas en Madrid. También actuarán Rayden, Seed, Caravan Palace, Chico Trujillo y Mr. Kilombo.

Desde la organización aseguran que en el plano logístico, el recinto estará “especialmente diseñado para evitar colas”, contando con “parking propio para más de 15.000 vehículos y una excelente comunicación por transporte público”. Habrá zona PREMIUM con zona ajardinada y palco propio. Más información, lógicamente en la web oficial.