J Balvin te invita a vivir la vida al máximo en el dramático vídeo de ‘Rojo’

J Balvin ultima el lanzamiento de ‘Colores‘, su nuevo disco, del que no concreta fecha de lanzamiento exacta aunque se sabe que llegará en algún momento del próximo mes de marzo. El disco ya ha producido dos singles de éxito globales como son ‘Morado’ y ‘Blanco’, que esta semana ocupan los puestos 5 y 20 de la lista española, respectivamente.

El próximo “color” que presenta J Balvin de cara al lanzamiento de su próximo disco es ‘Rojo’, y por lo que ya se había oído en el adelanto del vídeo publicado por el colombiano en Instagram, es de todos los singles publicados por el artista hasta la fecha, el más melancólico. ¿Habrá tenido que ver en su estreno el éxito de ‘LA CANCIÓN’, el bonito tema de Balvin junto a Bad Bunny incluido en su álbum colaborativo ‘OASIS‘? En realidad, el ritmo de ‘Rojo’ es más contundente, pero la canción se ha prestado a un vídeo muy emotivo, probablemente el mayor de la carrera del colombiano por todo lo que implica.

El vídeo de ‘Rojo’ vuelve a estar dirigido por Colin Tilley y, en palabras del autor de ‘Vibras’, es uno de los más especiales en los que han trabajado, pues “logra transmitir emociones y recordarnos lo importante que es vivir el presente y amar sin miedo”. Un futuro truncado es el tema principal de este dramático y emotivo videoclip en el que vemos a un Balvin ensangrentado. Por cierto, ‘Colores’ será un álbum visual: sus 10 pistas contarán con videoclips dirigidos por Tilley, los cuales integrarán imágenes psicodélicas del artista japonés Takashi Murakamki, quien se ha encargado de la portada del álbum. Os dejamos con portada y tracklist.

💐🌷🌹🌺🌻🌸🌼🥀🌈

The official cover for @JBALVIN's #COLORES is here 😍

Get ready 👉 https://t.co/6MzFs2co9f

Art by: Takashi Murakami pic.twitter.com/Im8MGiYSoy

