5 momentos en que Shakira y Jennifer Lopez han proclamado su orgullo latino en la Super Bowl

Shakira y Jennifer Lopez han sido las encargadas esta noche de ofrecer el espectáculo musical televisado más visto de Estados Unidos, el que tiene lugar durante el intermedio de la Super Bowl. Y aunque ha tenido cosas mejorables (el playback de Shakira era demasiado obvio), sí puede contarse entre los mejores de la historia del evento.

Obviamente, la actuación ha sido una celebración a escala masiva, de hecho global, pues el intermedio es seguido en todo el mundo, de la cultura latina, y esta ha sido el eje central del show tanto en lo musical (el repertorio, las músicas utilizadas) como en lo simbólico (ciertas puestas en escena). A grandes rasgos, estas han sido las 5 claves en que Shakira y Jennifer Lopez han proclamado su orgullo latino en la Super Bowl:

El lengüetazo de Shakira

El rápido gesto de lengua de Shakira mirando intensamente a cámara se ha convertido en el meme oficial del intermedio. ¿Pero es solo un meme? ¿Era de hecho intencionado? Parece que no: se trata de un gesto típico de los carnavales de Barranquilla, la localidad colombiana de la que Shakira Isabel Mebarak Ripoll​​ es oriunda. En concreto, es una referencia a La Danza Son de Negros, y Shakira la ha integrado lógicamente durante su interpretación de ‘Hips Don’t Lie’: sí, la canción del “mira, en Barranquilla se baila así”. Por supuesto, internet ha hecho el resto.

Algunos no entendieron porque Shakira hizo gestos con su lengua. Les presento la Danza: Son de Negros. Vengan al carnaval de Barranquilla y aprendan algo de nuestra danzas. pic.twitter.com/thIgzBLPlP — Jaime E. Blanco A. (@Jblancoa) February 3, 2020

Shakira really just called the magic conch shell at the super bowl half-time show😂😂 pic.twitter.com/gxpoXiZSXS — Mari☀️ (@marrymyson) February 3, 2020

La presencia del español

La lengua española no ha tenido demasiada cabida nunca en la Super Bowl. En 1992, Gloria Estefan se convirtió en la primera artista latina (ella es cubana) en actuar en el intermedio, pero cantó dos canciones en inglés, ‘Get on Your Feet’ y ‘Live for Loving You’. Volvió en 1999 para actuar junto a Stevie Wonder, pero la única frase en español que salió de su boca fue la del estribillo de ‘Oye’, de estrofas también en inglés. Y en 2000, la Super Bowl invitó a Christina Aguilera (que es de origen ecuatoriano) y a Enrique Iglesias a cantar una canción precisamente en este idioma, ‘Celebrate the Future Hand in Hand’. Ha tenido que llegar 2020 para que el español tenga un poco más de protagonismo en el “halftime show” gracias al mash-up en clave de salsa de ‘Chantaje’ y ‘Callaíta’ o a la presencia de temas como ‘Rabiosa’ o ‘Mi gente’.





La bandera de Puerto Rico

También ha habido lugar en el intermedio de Shakira y Jennifer Lopez para la política. Jennifer, que se crió en el Bronx pero es de descendencia portorriqueña, durante su actuación ha llevado sobre la espalda una enorme capa/bandera de Puerto Rico que en su dorso lucía la bandera americana. Esto mientras su hija de 11 años Emma cantaba ‘Born in the USA’ de Bruce Springsteen alto y claro seguramente para que Donald Trump la escuchara. Además, el gesto es de apoyo máximo a este país después de los terribles huracanes que lo han sacudido en los últimos años y también a la controvertida dimisión de su anterior presidente, Ricardo Rosselló, acusado de corrupción. Dimisión que era muy celebrada precisamente por el también portorriqueño Bad Bunny, entre otros.

Los niños en jaulas

Mientras el homenaje del intermedio a Kobe Bryant ha pasado más desapercibido, el coro de niños encerrados en jaulas cantando durante la actuación de Jennifer Lopez ha sido muy importante y no ha podido estar más cargado de simbolismo. La política migratoria de Trump, que ha llevado a miles de niños inmigrantes procedentes de Centroamérica y de México a ser separados de sus familias y posteriormente encerrados en cubículos popularmente conocidos como “jaulas”, por su uso último que es el de privar a estas personas de libertad; ha sido duramente criticada incluso por Naciones Unidas, que en 2018 advertía a Trump de la ilegalidad de esta práctica.

Jlo and Shakira really put kids in cages and sang Born in The USA. If that’s not a powerful political statement idk what is #SuperBowl #PepsiHalftime #2020halftime pic.twitter.com/o9AFV7z03P — Arielys (@wandarielys) February 3, 2020

Los artistas invitados

Shakira y Jennifer Lopez tienen suficiente recorrido y suficientes hits como para haber actuado solas en el intermedio como hizo Lady Gaga, pero en su celebración de la cultura latina no han dejado de invitar a los artistas latinoamericanos más populares del momento: J Balvin, que es colombiano como Shakira, y Bad Bunny, que es portorriqueño como J Lo. Y ninguno de ellos debería ser desconocido para Estados Unidos: tanto J Balvin como Bad Bunny han sido número 1 en el país gracias a ‘I Like It’ de Cardi B, y mientras ‘Mi gente’ alcanzaba el top 3 gracias a un remix con Beyoncé pero con el español como idioma principal, ‘MIA’ de Bad Bunny con Drake lograba el top 5.