Shakira y Jennifer Lopez abusan del popurrí en una Super Bowl con más canciones que minutos

Esta noche se ha celebrado la Super Bowl con el clásico intermedio musical, este año a cargo de Shakira y Jennifer Lopez. Ambas han dividido sus 14 minutos totales de tiempo en 2 sets diferentes, culminando juntas en un popurrí entre ‘Let’s Get Loud’ y ‘Waka Waka’.

Popurrí es una buena palabra para definir lo que hemos visto en este tiempo, pues cada una de ellas ha referenciado más canciones de su repertorio que minutos tenían disponibles. Comenzaba Shakira con el movimiento de caderas de ‘She Wolf’ y una corte de bailarinas en un número muy Beyoncé. El cambio a la balada que se transforma en número de rock ‘Empire’ era demasiado brusco, incluyendo músicos de cuerda y una guitarra eléctrica. Pero aún quedaban guiños orientales, el tema en castellano ‘Ojos así’ de ‘Dónde están los ladrones’ (¡1998!), ‘I Like It’ con Bad Bunny entrando por sorpresa mientras Shakira permanecía tirada en el suelo, y trozos y más trozos de ‘Callaíta’ de él, o de ‘Chantaje’ de ella con bailarines-trompetistas, dejando ‘Hips Don’t Lie’ como el “highlight” de su parte, con Shakira tirándose al público.

Jennifer Lopez optaba a continuación por un entorno más urbano: su comienzo recordaba a Madonna en “Confessions” a la salida pero solo para transformarse en un videoclip de Janet Jackson después. ‘Jenny from the Block’, ‘Get Right’, ‘Love Don’t Cost a Thing’ fusionada con ‘Mi gente’ junto a J Balvin, ‘On the Floor’ y la mencionada ‘Let’s Get Loud’ se daban cita en una parte más espectacular con barras de “pole dance” y ese fondo de suelo con cascada, cabiendo hasta un guiño al ‘Born in the USA’ de Bruce Springsteen y a una bandera de Puerto Rico.

Un show entretenido pero que por su condición no genera muchas ganas de reencontrarte con ninguna canción en particular como sí sucedía en la Super Bowl de Lady Gaga, que convertía en hit ‘Million Reasons’. De momento, eso sí, ya encontramos un par de pistas de Shakira resurgiendo en el top 10 de iTunes USA: ‘Whenever Wherever’ y ‘Hips Don’t Lie’.