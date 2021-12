DJ Seinfeld / Mirrors

El siglo XXI ha visto nacer una serie de subgéneros musicales de lo más rocambolescos que pueden o no haber sido flor de un día. Uno de ellos es el lo-fi house o bedroom-house, es decir, un tipo de música house hecho «desde la habitación» que busca replicar el sonido «lo-fi» de las producciones de house primigenias de los años 80 a partir de los métodos aportados por un ordenador.

Una de las figuras clave del lo-fi house es el productor noruego Armand Jakobsson, más conocido por el alias de DJ Seinfeld. Su debut de 2017 ‘Time Spent Away From U‘ buscaba el sonido involuntariamente «lo-fi» de los primeros vinilos de música house que se pinchaban en los antros de la época y la convertía en una exquisita experiencia estética que degustar desde casa. A esta fórmula Jakobsson agregaba una dosis de emotividad con la que era muy fácil empatizar en composiciones como ‘I Saw Her Kiss Him in Front of Me and I Was Like Wtf?’ o ‘U’ que devaneaban entre la melancolía y el ensueño.

Unos años más tarde, DJ Seinfeld ya no es tan lo-fi. El artista ha querido profesionalizarse tras un periodo de ausencia en el que se ha dedicado a cuidar de su padre tras ser este víctima de un infarto y, su último disco, ‘Mirrors‘, mantiene el «espíritu» lo-fi de antaño, pero no así el sonido, que ahora es mucho más limpio, nítido y, sí, profesional. ‘Mirrors’ recibe su título de una cita de Julio Cortázar que expresa que «siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme tenía que mirarte» y la emotividad de esta frase atraviesa todas las composiciones.

‘These Things Will Come to Be’ representa a la perfección el discurso de ‘Mirrors’: es un tímido «house banger» que suena empapado en lágrimas, tanto que se le emborrona la vista. Lo que no significa que la estética sonora de ‘Mirrors’ sea borrosa… más bien al contrario: las producciones suenan mucho más enfocadas en todos los sentidos. Especialmente ‘She Loves Me’ puede tocar la fibra sensible sonando como una versión luminosa y feliz de Burial, lo cual era posible después de todo; y tanto las delicadas ambientaciones de la trotona ‘The Right Place’ como las suaves cuerdas de ‘I Feel Better’ suenan producidas con sumo mimo.

‘Mirrors’ no es un trabajo que vaya a revolucionar la música como el 99% de los discos que ven la luz cada año, pero puede que en el futuro sea visto como un pequeño tesoro a descubrir. De momento, DJ Seinfeld evoluciona a todas luces como productor y narrador de historias en composiciones tan hermosas como la translúcida ‘Walking with Ur Smile’, que rescata sonidos nostálgicos de los 80 (sintetizadores) y los 90 (pianos), o tan efectivas como la del hit italo ‘U Already Know’, claramente inspirado en Daft Punk. Electrónica con alma, versión «generación Z».